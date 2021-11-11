Журналисты сняли на видео масштабные строительные работы на территории поместья. Также в распоряжении медиа – план дома кума Путина.
Недавно Несмотря на новую меру пресечения, Медведчук останется под домашним арестом
Во время проведения реконструкции Медведчук уже был под санкциями
Впервые работы по реконструкции заметили в мае 2021 года – в то время СНБО уже ввел санкции против Медведчука. Однако блокирование активов, очевидно, не помешало пророссийскому политику перестраивать свое элитное жилье.
Площадь дома политика – более 2 тысяч квадратных метров
Согласно плану поместья, его площадь около 2 тысяч квадратных метров. На этой огромной территории расположены не только спальни, гостиные и кабинеты, но и довольно интересные помещения:
- шубохранилище,
- сервизная,
- склад картин и платьев,
- гидромассажная, массажная и солевая комнаты,
- секретная комната.
Часть ремонтных работ завершилась в ноябре
Часть ремонтных работ завершилась в ноябре, в частности, сняли некоторые из лесов, закончили строительство новой беседки
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Журналистам не удалось выяснить, за какие средства проводили ремонт. По банковским счетам подрядчиков не нашли ни компаний, ни физических лиц, которые связаны с Медведчуком и его женой Оксаной Марченко. Она тоже находится под санкциями. Остается версия – оплата наличными. Виктор Медведчук на журналистский запрос не ответил.
Смотрите планы имения Виктора Медведчука / изображение "Радио Свободы":
Что у Медведчука в декларацииДекларация кума Путина действительно впечатляет: Медведчук и Марченко владеют 18 земельными участками, 4 жилыми домами. В их собственности – 27 наручных часов от Chopard, Cartier, Hublot и других известных фирм, ювелирные изделия, одежда от известных дизайнеров, элитная мебель, ковры и произведения искусства. Это лишь поверхностный перечень официально задекларированного имущества.
Главное о делах против Виктора Медведчука:
- Медведчук и его близкий соратник Тарас Козак фигурируют в деле о госизмене и хищении национальных ресурсов на оккупированных территориях.
- Козака на территории Украины нет. Медведчуку избрали меру пресечения в виде личного обязательства, которое действует до 31 декабря.
- Уже 8 октября Медведчуку объявили о еще одном подозрении в государственной измене и терроризме.
- Речь идет о покупке угля у боевиков на Донбассе.
- Печерский районный суд 12 октября избрал Медведчуку меру пресечения – круглосуточный домашний арест до 7 декабря.