Це має свою багатомільярдну ціну, – Малюська відповів на обурення Денісової щодо платних камер

6 вересня 2021 , 10:27
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Джерело:

"НВ"

Глава Мін'юсту розповів, що йому зрозумілий підхід захисників прав людини, які обурюються через платні камери в СІЗО. Міністр запевнив, що все має свою ціну.

Малюська розповів, що мовиться про багатомільярдну ціну. Про це очільник відомства розповів під час інтерв'ю. 

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Малюська відповів на обурення Денісової щодо платних камер в СІЗО

Денис Малюска, відповів на питання щодо позиції Людмили Денісової про платні камери в СІЗО – зокрема щодо позиції омбудсменки про те, що це дискримінація за майновою ознакою.

Він пояснив, що "підхід захисників прав людини зрозумілий: вони хотіли би, щоб одразу всім були забезпечені гарні європейські умови утримання".

Це має свою ціну, багатомільярдну ціну, яку ніхто не готовий заплатити. Ті ж самі захисники прав людини чомусь не штурмують бюджетний комітет зі словами: "Дайте більше грошей Міністерству юстиції",
– запевнив міністр. 

Він пояснив, що натомість "вони нас штурмують: "Запровадьте європейські правила". Та зауважив, мовляв, "воно якось без грошей не їде".

"Тому ми навчилися самі гроші заробляти, не витрачаючи коштів платників податків. Це один з інструментів", – пояснив Малюська.

Найбільші СІЗО в найбільших містах були найжахливіші на всю країну, – міністр

Міністр розповів, що найбільш парадоксальна ситуація була для нього у тому, що найбільші СІЗО в найбільших містах (Одеса і Київ) були найжахливіші на всю країну.

Зараз (Лук'янівський СІЗО –  24 канал) змінився. З'явився повністю новий корпус на місці знищеної пожежею школи, яка була просто смітником. Ми повністю відновили, реконструювали лікарню в СІЗО,
– розповів міністр.

Малюська розповів, що там:

  • є платні камери, які забезпечують оновлення і ремонт усього Лук'янівського СІЗО;
  • вже величезна кількість безкоштовних камер була відремонтована за рахунок надходжень від платних камер;
  • "зараз готується наказ про впровадження нових сервісів – доступ до дзвінків і до інтернету для тих, хто перебуває в слідчих ізоляторах – у них буде нова платна послуга".

Вони і зараз це платять, але хабарі злочинному світу. А це буде офіційний сервіс – можна взяти, зателефонувати, розмова буде записана. Значно дешевше і офіційно,
– розповів міністр.

Зверніть увагу! Станом на липень 2020 року платні камери вже працювали у Києві, Львові, Чернігові, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Сумах, Старобільську, Житомирі, Хмельницькому, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Луцьку, Чорткові, Івано-Франківську, Ужгороді та смт Кам'яне. Тоді вони принесли державі прибуток у 318 тисяч гривень.

Коротко про платні камери СІЗО та обурення захисників прав людини

  • Ще у квітні 2020 року в Кабімін ухвалив рішення, що у СІЗО з'являться платні камери.
  • Запровадження цих камер викликало хвилю обурення у суспільстві.
  • Зокрема через те, що у Конституції мовиться – не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
  • Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповідала, що запровадження платних камер у СІЗО є порушенням рівноправності громадян за майновою ознакою.
Автор: Діана Квасневська