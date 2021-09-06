Це має свою багатомільярдну ціну, – Малюська відповів на обурення Денісової щодо платних камер

Глава Мін'юсту розповів, що йому зрозумілий підхід захисників прав людини, які обурюються через платні камери в СІЗО. Міністр запевнив, що все має свою ціну.

Малюська розповів, що мовиться про багатомільярдну ціну. Про це очільник відомства розповів під час інтерв'ю.

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Малюська відповів на обурення Денісової щодо платних камер в СІЗО

Денис Малюска, відповів на питання щодо позиції Людмили Денісової про платні камери в СІЗО – зокрема щодо позиції омбудсменки про те, що це дискримінація за майновою ознакою.

Він пояснив, що "підхід захисників прав людини зрозумілий: вони хотіли би, щоб одразу всім були забезпечені гарні європейські умови утримання".

Це має свою ціну, багатомільярдну ціну, яку ніхто не готовий заплатити. Ті ж самі захисники прав людини чомусь не штурмують бюджетний комітет зі словами: "Дайте більше грошей Міністерству юстиції",

– запевнив міністр.

Він пояснив, що натомість "вони нас штурмують: "Запровадьте європейські правила". Та зауважив, мовляв, "воно якось без грошей не їде".

"Тому ми навчилися самі гроші заробляти, не витрачаючи коштів платників податків. Це один з інструментів", – пояснив Малюська.

Найбільші СІЗО в найбільших містах були найжахливіші на всю країну, – міністр

Міністр розповів, що найбільш парадоксальна ситуація була для нього у тому, що найбільші СІЗО в найбільших містах (Одеса і Київ) були найжахливіші на всю країну.

Зараз (Лук'янівський СІЗО – 24 канал) змінився. З'явився повністю новий корпус на місці знищеної пожежею школи, яка була просто смітником. Ми повністю відновили, реконструювали лікарню в СІЗО,

– розповів міністр.

Малюська розповів, що там:

є платні камери, які забезпечують оновлення і ремонт усього Лук'янівського СІЗО;

вже величезна кількість безкоштовних камер була відремонтована за рахунок надходжень від платних камер;

"зараз готується наказ про впровадження нових сервісів – доступ до дзвінків і до інтернету для тих, хто перебуває в слідчих ізоляторах – у них буде нова платна послуга".

Вони і зараз це платять, але хабарі злочинному світу. А це буде офіційний сервіс – можна взяти, зателефонувати, розмова буде записана. Значно дешевше і офіційно,

– розповів міністр.

Коротко про платні камери СІЗО та обурення захисників прав людини

Ще у квітні 2020 року в Кабімін ухвалив рішення, що у СІЗО з'являться платні камери.

Запровадження цих камер викликало хвилю обурення у суспільстві.

Зокрема через те, що у Конституції мовиться – не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповідала, що запровадження платних камер у СІЗО є порушенням рівноправності громадян за майновою ознакою.