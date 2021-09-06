Это имеет свою многомиллиардную цену, – ответ Малюськи на возмущение Денисовой о платных камерах

Глава Минюста рассказал, что ему понятен подход защитников прав человека, которые возмущаются из-за платных камер в СИЗО. Министр заверил, что все имеет свою цену.

Малюська рассказал, что говорится о многомиллиардной цене. Об этом глава ведомства рассказал во время интервью.

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Малюська ответил на возмущение Денисовой относительно платных камер в СИЗО

Денис Малюска, ответил на вопрос относительно позиции Людмилы Денисовой о платных камерах в СИЗО – в частности относительно позиции омбудсмена о том, что это дискриминация по имущественному признаку.

Он пояснил, что "подход защитников прав человека понятен: они хотели бы, чтобы сразу всем были обеспечены хорошие европейские условия содержания".

Это имеет свою цену, многомиллиардную цену, которую никто не готов заплатить. Те же защитники прав человека почему-то не штурмуют бюджетный комитет со словами: "Дайте больше денег Министерству юстиции",

– заверил министр.

Он пояснил, что вместо этого "они нас штурмуют: "Введите европейские правила". Но замети якобы "оно как-то без денег не едет".

"Поэтому мы научились сами деньги зарабатывать, не тратя средств налогоплательщиков. Это один из инструментов", – пояснил Малюська.

Крупнейшие СИЗО в крупнейших городах были самые ужасные на всю страну, – министр

Министр рассказал, что наиболее парадоксальная ситуация была для него в том, что крупнейшие СИЗО в крупнейших городах (Одесса и Киев) были самые ужасные на всю страну.

Сейчас (Лукьяновский СИЗО – 24 канал) изменился. Появился полностью новый корпус на месте уничтоженной пожаром школы, которая была просто помойкой. Мы полностью восстановили, реконструировали больницу в СИЗО,

– рассказал министр.

Малюська рассказал, что там:

есть платные камеры, которые обеспечивают обновление и ремонт всего Лукьяновского СИЗО;

уже огромное количество бесплатных камер было отремонтировано за счет поступлений от платных камер;

"сейчас готовится приказ о внедрение новых сервисов – доступ к звонкам и к интернету для тех, кто находится в следственных изоляторах – у них будет новая платная услуга".

Они и сейчас это платят, но взятки преступному миру. А это будет официальный сервис – можно взять, позвонить, разговор будет записан. Значительно дешевле и официально,

– рассказал министр.

Коротко о платных камерах СИЗО и возмущении защитников прав человека

Еще в апреле 2020 года в Кабимин принял решение, что в СИЗО появятся платные камеры.

Введение этих камер вызвало волну возмущения в обществе.

В частности из-за того, что в Конституции говорится – не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказывала, что введение платных камер в СИЗО является нарушением равноправия граждан по имущественному признаку.