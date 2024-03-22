Це свідома провокація, – українська розвідка відреагувала на теракт у Москві
Джерело:"Українська правда"
Ввечері 22 березня під Москвою стався теракт. Невідомі у масках увійшли у "Крокус Сіті Хол" та почали розстрілювати людей перед концертом гурту "Пікнік". В українській розвідці вже відреагували на теракт.
Моторошний теракт стався ввечері у концертному залі "Крокус Сіті Холл". Спочатку всередину увійшли кілька невідомих у масках з автоматами, після чого пролунали постріли. Також стало відомо про вибух і пожежу у концертному залі. Як зазначили у Головному управлінні розвідки – усе це свідома провокація.
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Про провокацію попереджала міжнародна спільнота
Відреагував на теракт під Москвою представник ГУР МО Андрій Юсов.
Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити,
– зазначив він.
Що відомо про теракт
- Спочатку повідомляли про невідомого, який відкрив стрілянину в одному із торгових центрів під Москвою. Згодом надійшла уточнена інформація про групу людей, які перед концертом гурту "Пікнік" влаштували стрілянину в "Крокус Сіті Холл".
- Незабаром стало відомо, що "Крокус Сіті Холл" ще й горить. За наявною інформацією, біля споруди почав обвалюватися дах.
- За різними даними, кількість жертв та постраждалих сягає кількох десятків і більше сотні відповідно. Кажуть, що спецзагони проводять штурм будівлі і що почалася операція із зачистки. ЗМІ пишуть, що чотирьом зловмисникам нібито вдалося втекти з місця події.
- У Білому домі висловили співчуття щодо ситуації. Водночас координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що не бачить жодних ознак того, що до стрілянини у "Крокус Сіті Холлі" могли бути причетні українці.
- Станом на 21:00 за Києвом росЗМІ пишуть, що у концертній залі загинули 20 людей. Також спецслужби Росії заявляють, що у злочинців можуть перебувати заручники. Відомо також, що самих стрільців могло бути не четверо, а значно більше.