Рашизм та фашизм: аналогії інформаційних воєн Росії та гітлерівської Німеччини

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, Путін – давній шанувальник і послідовник рейхсміністра народної освіти та пропаганди третього рейху Йозефа Геббельса.

Як і Геббельс, Путін встановив жорсткий державний контроль над ЗМІ та культурою, аби маніпулювати громадською думкою. Але це не всі паралелі, які виявив Центр протидії дезінформації при РНБО. Про найцікавіші із них – далі.

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Як рашисти послуговуються принципами нацистів

Рашисти змінюють свідомість натовпу простою, але масштабною і концентрованою брехнею, за такими принципами Геббельса:

Пропаганда має бути масштабною і безперервною з кількох різних джерел одночасно, адже люди засвоюють лише повторене тисячі разів.

Спрощені будь-які повідомлення сприймаються навіть примітивними індивідуумами.

Максимальна одноманітність зрозумілих, коротких та дошкульних повідомлень. Лозунг має повторюватися в кожному інформаційному повідомленні.

Пропаганда не передбачає жодних диференціацій і не дозволяє коливань і різних варіантів чи можливостей.

Звернення до емоцій з мінімальним задіянням раціональності: можна плести мотузки з натовпу, що перебуває під емоціями

Шок і брехня – основа досконалої пропаганди. Тільки шокуючі повідомлення миттєво поширюються. Раціональні адекватні міркування проходять непомітно.

Основні наративи геббельсівської пропаганди, які використовують рашисти у війні проти України

Центр протидії дезінформації наводить їх як приклади, без аналогій та коментарів.