Ці кроки є витратними, але ховатися від агресії Росії – більш витратно, – Байден про ленд-ліз

Президент США Джозеф Байден 9 травня підписав ленд-ліз для України. Він зауважив, що такі кроки є витратними, однак ще дорожче ховатися від російської агресії.

Про це Байден розповів під час свого брифінгу, повідомляє 24 канал. Він додав, що ленд-ліз – це важливий законопроєкт, який надає важливу допомогу українському народу в боротьбі за демократію.

До теми Історична мить: Байден підписав закон про ленд-ліз для України

Ховатися від агресії Росії – більш витратно, ніж підписання ленд-лізу

Президент подякував конгресменам за те, що вони прийняли ленд-ліз, адже це надзвичайно важлива допомога для українців, які щодня борються за свободу ціною власних життів.

Неможливо повірити у ті звірства, які відбуваються з російського боку. Звичайно, ми підтримуємо Україну. Ці кроки є витратними, але ховатися від агресії Росії – ще більш витратно,

– додав Байден.

Президент зазначив, що минулого разу таку програму затверджували під час Другої світової війни, а зараз Європа потребує ще більшої допомоги Сполучених Штатів..

"Ідея, яка поєднала 27 європейських країн та створила з них світову силу, є важливою. Вони – партнери США у всіх питаннях, які виникають перед нами. І ця допомога Україні є важливою для всіх, зокрема для нашої співпраці", – зауважив очільник Білого дому.

Дивіться брифінг Джозефа Байдена: