Військовим частинам дозволили перейти на електронні журнали обліку: втім, є нюанс
Джерело:Міністерство оборони
Міноборони спрощує облік військового майна, щоб позбутися зайвої бюрократії. Так, військовим частинам дозволили перейти на електронний облік.
Відтепер військові частини можуть вести облікові регістри та допоміжні документи, зокрема, журнали щодо майна, тільки в електронній формі. Внесено зміни до відповідного наказу Міноборони.
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Електронні журнали обліку
"У середньому командир роти наразі витрачає 50 – 80% свого робочого часу на бюрократію. Облік майна є одним з найбільш об'ємних бюрократичних процесів. Наказ створює можливості для автоматизації", – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Тепер вести облікові регістри та допоміжні документи військові частини зможуть лише в електронній формі. Для цього можна використовувати те програмне забезпечення, яке прийняте в експлуатацію Міністерством оборони, допущене до дослідної експлуатації.
У такому разі програми мають відповідати усім вимогам щодо захисту інформації (мати атестат відповідності КСЗІ), наголосили в оборонному відомстві. Додали, що наразі прикладом такої програми є SAP – провідна логістична система у світі, якою користуються 28 країн НАТО.
Для переходу на такі програми командирам чи начальникам військових частин, які ведуть власне військове господарство, необхідно видати наказ щодо їхнього використання.
У разі переходу залишається лише електронний облік, вести паперові журнали та дублювати інформацію заборонено,
– підкреслили в Міноборони.
Рада ухвалила законопроєкт щодо цифровізації армії
- 16 січня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10062 щодо реєстрів для військового обліку.
- У Міноборони заявляли, що цей законопроєкт є критично важливим для обороноздатності України. Його реалізація сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних. Окрім того, нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.
- Досконалішим буде реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Також налагодиться взаємодія між всіма реєстрами та даними щодо військового обліку тощо.
- Окрім того, буде реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, що дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям.
- Військовослужбовці та військовозобов'язані отримають портал електронних послуг. Зокрема, з'явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.
- Також буде можливість створення і використання цифрового військового-облікового документа (сертифікату).
- Цікаво, що новий законопроєкт допоможе Міноборони посилити кіберзахист і дасть право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.
- Це допоможе вивільнити засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів. Завдяки цьому звільнені ресурси зможуть використовувати для прикриття інших об'єктів військової й цивільної інфраструктури.