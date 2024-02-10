Військовим частинам дозволили перейти на електронні журнали обліку: втім, є нюанс

Міноборони спрощує облік військового майна, щоб позбутися зайвої бюрократії. Так, військовим частинам дозволили перейти на електронний облік.

Відтепер військові частини можуть вести облікові регістри та допоміжні документи, зокрема, журнали щодо майна, тільки в електронній формі. Внесено зміни до відповідного наказу Міноборони.

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Електронні журнали обліку

"У середньому командир роти наразі витрачає 50 – 80% свого робочого часу на бюрократію. Облік майна є одним з найбільш об'ємних бюрократичних процесів. Наказ створює можливості для автоматизації", – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Тепер вести облікові регістри та допоміжні документи військові частини зможуть лише в електронній формі. Для цього можна використовувати те програмне забезпечення, яке прийняте в експлуатацію Міністерством оборони, допущене до дослідної експлуатації.

У такому разі програми мають відповідати усім вимогам щодо захисту інформації (мати атестат відповідності КСЗІ), наголосили в оборонному відомстві. Додали, що наразі прикладом такої програми є SAP – провідна логістична система у світі, якою користуються 28 країн НАТО.

Для переходу на такі програми командирам чи начальникам військових частин, які ведуть власне військове господарство, необхідно видати наказ щодо їхнього використання.

У разі переходу залишається лише електронний облік, вести паперові журнали та дублювати інформацію заборонено,

– підкреслили в Міноборони.

Зміни до обліку військового майна / Інфографіка Міноборони

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