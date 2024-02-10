Воинским частям разрешили перейти на электронные журналы учета: впрочем, есть нюанс
Источник:Министерство обороны
Минобороны упрощает учет военного имущества, чтобы избавиться от лишней бюрократии. Так, воинским частям разрешили перейти на электронный учет.
Отныне воинские части могут вести учетные регистры и вспомогательные документы, в частности, журналы по имуществу, только в электронной форме. Внесены изменения в соответствующий приказ Минобороны.
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Электронные журналы учета
"В среднем командир роты сейчас тратит 50 – 80% своего рабочего времени на бюрократию. Учет имущества является одним из самых объемных бюрократических процессов. Приказ создает возможности для автоматизации", – отметила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.
Теперь вести учетные регистры и вспомогательные документы воинские части смогут только в электронной форме. Для этого можно использовать то программное обеспечение, которое принято в эксплуатацию Министерством обороны, допущено к опытной эксплуатации.
В таком случае программы должны отвечать всем требованиям по защите информации (иметь аттестат соответствия КСЗИ), отметили в оборонном ведомстве. Добавили, что сейчас примером такой программы является SAP – ведущая логистическая система в мире, которой пользуются 28 стран НАТО.
Для перехода на такие программы командирам или начальникам воинских частей, которые ведут собственное военное хозяйство, необходимо издать приказ об их использовании.
В случае перехода остается только электронный учет, вести бумажные журналы и дублировать информацию запрещено,
– подчеркнули в Минобороны.
Рада приняла законопроект о цифровизации армии
- 16 января Верховная Рада приняла законопроект №10062 относительно реестров для военного учета.
- В Минобороны заявляли, что этот законопроект является критически важным для обороноспособности Украины. Его реализация будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных. Кроме того, наконец переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.
- Более совершенным будет реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Также наладится взаимодействие между всеми реестрами и данными по военному учету и тому подобное.
- Кроме того, будет реестр военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, что позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим.
- Военнослужащие и военнообязанные получат портал электронных услуг. В частности, появится возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе.
- Также будет возможность создания и использования цифрового военного-учетного документа (сертификата).
- Интересно, что новый законопроект поможет Минобороны усилить киберзащиту и даст право размещать свои IT-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.
- Это поможет высвободить средства ПВО, которые сейчас защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов. Благодаря этому освобожденные ресурсы смогут использовать для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры.