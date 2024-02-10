Відтепер військові частини можуть вести облікові регістри та допоміжні документи, зокрема, журнали щодо майна, тільки в електронній формі. Внесено зміни до відповідного наказу Міноборони.

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Електронні журнали обліку

"У середньому командир роти наразі витрачає 50 – 80% свого робочого часу на бюрократію. Облік майна є одним з найбільш об'ємних бюрократичних процесів. Наказ створює можливості для автоматизації", – зазначила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Тепер вести облікові регістри та допоміжні документи військові частини зможуть лише в електронній формі. Для цього можна використовувати те програмне забезпечення, яке прийняте в експлуатацію Міністерством оборони, допущене до дослідної експлуатації.

У такому разі програми мають відповідати усім вимогам щодо захисту інформації (мати атестат відповідності КСЗІ), наголосили в оборонному відомстві. Додали, що наразі прикладом такої програми є SAP – провідна логістична система у світі, якою користуються 28 країн НАТО.

Для переходу на такі програми командирам чи начальникам військових частин, які ведуть власне військове господарство, необхідно видати наказ щодо їхнього використання.

У разі переходу залишається лише електронний облік, вести паперові журнали та дублювати інформацію заборонено,

– підкреслили в Міноборони.

Зміни до обліку військового майна / Інфографіка Міноборони

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