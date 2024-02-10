Відтепер військові частини можуть вести облікові регістри та допоміжні документи, зокрема, журнали щодо майна, тільки в електронній формі. Внесено зміни до відповідного наказу Міноборони.
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Електронні журнали обліку
"У середньому командир роти наразі витрачає 50 – 80% свого робочого часу на бюрократію. Облік майна є одним з найбільш об'ємних бюрократичних процесів. Наказ створює можливості для автоматизації", – зазначила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.
Тепер вести облікові регістри та допоміжні документи військові частини зможуть лише в електронній формі. Для цього можна використовувати те програмне забезпечення, яке прийняте в експлуатацію Міністерством оборони, допущене до дослідної експлуатації.
У такому разі програми мають відповідати усім вимогам щодо захисту інформації (мати атестат відповідності КСЗІ), наголосили в оборонному відомстві. Додали, що наразі прикладом такої програми є SAP – провідна логістична система у світі, якою користуються 28 країн НАТО.
Для переходу на такі програми командирам чи начальникам військових частин, які ведуть власне військове господарство, необхідно видати наказ щодо їхнього використання.
У разі переходу залишається лише електронний облік, вести паперові журнали та дублювати інформацію заборонено,
– підкреслили в Міноборони.
Зміни до обліку військового майна / Інфографіка Міноборони
Рада ухвалила законопроєкт щодо цифровізації армії
- 16 січня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10062 щодо реєстрів для військового обліку.
- У Міноборони заявляли, що цей законопроєкт є критично важливим для обороноздатності України. Його реалізація сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних. Окрім того, нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.
- Досконалішим буде реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Також налагодиться взаємодія між всіма реєстрами та даними щодо військового обліку тощо.
- Окрім того, буде реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, що дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям.
- Військовослужбовці та військовозобов'язані отримають портал електронних послуг. Зокрема, з'явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.
- Також буде можливість створення і використання цифрового військового-облікового документа (сертифікату).
- Цікаво, що новий законопроєкт допоможе Міноборони посилити кіберзахист і дасть право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.
- Це допоможе вивільнити засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів. Завдяки цьому звільнені ресурси зможуть використовувати для прикриття інших об'єктів військової й цивільної інфраструктури.