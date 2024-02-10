Отныне воинские части могут вести учетные регистры и вспомогательные документы, в частности, журналы по имуществу, только в электронной форме. Внесены изменения в соответствующий приказ Минобороны.

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Электронные журналы учета

"В среднем командир роты сейчас тратит 50 – 80% своего рабочего времени на бюрократию. Учет имущества является одним из самых объемных бюрократических процессов. Приказ создает возможности для автоматизации", – отметила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.

Теперь вести учетные регистры и вспомогательные документы воинские части смогут только в электронной форме. Для этого можно использовать то программное обеспечение, которое принято в эксплуатацию Министерством обороны, допущено к опытной эксплуатации.

В таком случае программы должны отвечать всем требованиям по защите информации (иметь аттестат соответствия КСЗИ), отметили в оборонном ведомстве. Добавили, что сейчас примером такой программы является SAP – ведущая логистическая система в мире, которой пользуются 28 стран НАТО.

Для перехода на такие программы командирам или начальникам воинских частей, которые ведут собственное военное хозяйство, необходимо издать приказ об их использовании.

В случае перехода остается только электронный учет, вести бумажные журналы и дублировать информацию запрещено,

– подчеркнули в Минобороны.

Изменения в учете воинского имущества / Инфографика Минобороны

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