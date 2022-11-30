Повинні бути готові до різних сценаріїв, – Притула назвав завдання Центрів готовності цивільних

"Благодійний фонд Сергія Притули" відкрив Центри готовності цивільних у 16 українських містах. Наразі навчання пройшли приблизно 5 тисяч людей.

Про це для 24 каналу розповів волонтер Сергій Притула. Він зазначив, що пріоритетним завданням для кожного громадянина є підтримка українського війська у будь-який спосіб.

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"Проте треба бути готовими до різних сценаріїв. Ніхто не знає, як далі підуть справи, тому ми у фонді шукали, що ще можна охопити. Зрозуміло, що маємо працювати не лише з військовими, а й з цивільними, бо люди в процесі очікування мобілізації мають здобувати базові військові знання", – сказав Притула.

Чого можна навчитися у Центрах

За словами Притули, Центри готовності цивільних, які вже відкрили, дають базові знання не лише для людей, які захищатимуть Україну зі зброєю. Там навчають людей, які, можливо, не візьмуть участь у бойових діях, але будуть готові діяти у критичних ситуаціях. Центр має такі напрями:

мінно-вибухова справа;

як підготуватися до зими;

поведінка під час блекауту;

що робити, коли немає зв'язку;

як зібратися на війну;

стрілецька справа;

тактична медицина;

основи аеророзвідки;

користування військовою оптикою;

бойові дії в умовах міста;

військова логістика.

Подібні речі мають принести користь і впевненість людям. Люди, які приходять на інструктажі, знатимуть, в чому найкращі, коли потраплять до лав війська. Наприклад, коли є навички управління дронами, то цілком ймовірно, що займатимешся саме цим, а не чекатимеш на розподілення, – пояснив Притула.

Кількість Центрів збільшуватиметься

У Центрах є теоретична та практична складові. Навчання проводять військові, які брали участь у бойових діях. Пілотний проєкт запустили у Полтаві. Курси там тестували півтора місяця, щоб зрозуміти проблеми й недоліки, як їх розв'язати. Наразі Центри функціонують у 16 містах.

"Ми побачили, що подобається людям, які є запити. Наразі хочемо розширювати до районних центрів у регіонах, де працюємо в обласних центрах. Власне, понад 5 тисяч цивільних пройшли курси у різних напрямках", – сказав Притула.

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Як потрапити на навчання

За словами волонтера, у "Благодійного фонду Сергія Притули" добре налагоджена комунікація з партнерами. Він зазначив, що організація не витрачає грошей на приміщення, розхідні матеріали, тренувальну зброю чи муляжі. Команди на місцях знаходять це самостійно.

"У кожному місті, де ми присутні, є хороший зворотний зв'язок. Ви можете просто знайти в інтернеті "Центр готовності цивільних" у своєму місті. Є сторінки в соціальних мережах. Є форми реєстрації. Вхід – це довільний донат на фонд і все", – розповів Притула.

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Різні рівні підготовки

Як зазначив волонтер, попит перевищує пропозицію. Відтак Центри не можуть набрати на певні курси всіх, хто цього хоче, бо є пропускна спроможність у залежності від приміщення та кількості інструкторів.

Ми не женемося за кількістю. Нам важливе якісне навчання. Чітко розділяємо речі, чого можна й бажано вчити цивільних. Інші рівні підготовки – це те, що опрацьовуємо з військовими, – пояснив Притула.

Він повідомив, що фонд підписав меморандум з військовою школою "Боривітер". Там поглиблено вивчають напрямки, починаючи від топографії й управління дронами, закінчуючи роботою засобами зв'язку та радіоелектронної боротьби.

"Вже двічі випускали щомісяця понад 630 курсантів. Добре розуміємо, що треба для цивільних, а що краще відточувати з військовими", – додав Притула.