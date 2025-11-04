Роботу скандального розподільчого центру на ДВРЗ призупинили, – нардеп Федієнко

Днями в мережі розповсюдили фото нелюдських умов, у яких перебували мобілізовані в Київському міському ТЦК та СП у районі ДВРЗ. Пізніше з'явилася інформація про те, що цей пункт розформований з 13 вересня.

Про таке розповів народний депутат Олександр Федієнко, передає 24 Канал.

Чому і як розформували скандальний ТЦК на ДВРЗ у Києві?

Через суспільний резонанс стосовно становища в цьому центрі комплектування, нардеп підготував запит в інтересах блогерки Раміни Есхакзай та звернувся за офіційними поясненнями до Міноборони.

Згідно з отриманою інформацією, наказом начальника Київського міського ТЦК та СП вже з 13 вересня 2025 року призупинили попередній наказ про створення Київського міського збірного пункту для формування та відправки військових команд за межі міста.

Тобто, фактично, створення збору та відправки військових через ТЦК на ДВРЗ наразі призупинене, а особовий склад розосереджений.

Нагадаємо! На поширених в інфопросторі знімках можна побачити занедбані приміщення, брудні ліжка та антисанітарію у туалетах. Втім, співробітники ТЦК заявили, що підтверджень таким фотографіям немає. Подібний випадок стався на початку травня 2025, тоді в інтернеті опублікували відео, на якому чоловіка нібито прикували стяжками в розподільчому центрі на ДВРЗ у Києві.

