ТЦК може звернутися до поліції для затримання ухилянта: за яких умов

Після того, як в українському законодавстві оновили умови мобілізації, змінились також норми затримання чоловіків, які ухиляються від їх виконання. Зокрема, представники ТЦК та СП можуть звернутися з відповідним проханням до поліції.

Для цього мають бути передумови. Зокрема, для адміністративного затримання і доставлення громадянина до військкомату, достатньо того, щоб працівники ТЦК та СП виявили, що чоловік не виконує свої обов'язки під час мобілізації або вчинив адміністративне правопорушення.

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Зокрема затримати поліція може, якщо громадянин:

не уточнив адресу проживання, контактні дані та інші персональні дані;

не прибув до ТЦК або інших визначених місць для виконання

обов’язків щодо військового обліку;

не повідомив про зміну місця проживання або інші зміни, що впливають на військовий облік.

Інші заходи примусу

Також законодавством визначені й додаткові примусові заходи. У разі отримання від поліції письмової відповіді про неможливість здійснити затримання і доставити громадянина до військкомату, керівник ТЦК протягом 5 днів з дня отримання відповіді надсилає громадянину поштою повідомлення з вимогою про виконання обов'язку військовозобов'язаним.

Якщо громадянин упродовж 10 днів з дня вручення вимоги не зробив цього, ТЦК звертається до суду щодо тимчасового обмеження громадянина в праві на керування транспортним засобом під час мобілізації – на строк до виконання або відкликання такої вимоги.