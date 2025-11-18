"Ані суперефективна, ані провальна": у ТЦК розповіли про результативність мобілізації

Мобілізація в Україні не є повністю провальною чи справді ефективною. У ТЦК зазначають, що наразі у війську бракує людей як на фронті, так і в тилу, а підрозділи потребують постійного поповнення.

ТЦК отримує завдання від вищих командувань і займається пошуком та направленням потрібного особового складу. Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв’ю "Главкому", пише 24 Канал.

Де наразі є дефіцит людей: у війську чи в тилу?

За словами речника, зараз відчутний достатній дефіцит особового складу не лише на передовій, а й в тилу. Точних цифр укомплектованості Істомін не називає, однак зазначає, що людей бракує фактично у всіх підрозділах.

Не знаю точних цифр чи відсотків укомплектованості, але з усіх джерел чую одне: людей катастрофічно бракує практично в усіх напрямках,

– додає він.

Речник повідомляє, що для масштабування ефективних підрозділів також необхідні люди для поповнення особового складу, крім того, піхота на передовій потребує резервів. Істомін каже, що часто випадки проникнення ворога відбуваються саме через порожні або недостатньо прикриті ділянки фронту – противник користується такими прогалинами в обороні. Він визначає мобілізаційний процес в Україні ані ефективним, ані провальним – звичайним, відповідним до настроїв суспільства.

Як виконується план ТЦК з мобілізації?

Істомін зазначає, що ТЦК є фінальною ланкою у процесі мобілізації, тоді як план, кількість особового складу, напрямки та навчальні центри, куди відправляють мобілізованих, визначає Генеральний штаб ЗСУ.

Тобто ТЦК – це не окремий орган, який діє сам по собі. Ми отримуємо завдання – скільки людей потрібно мобілізувати або відібрати за контрактом,

– каже речник.

Істомін додав, що військо це не лише фронт, а й тил, забезпечення, навчальні центри та техпідтримка.

Точних відсотків виконання плану Генштабу він не назвав, але пояснив, що виконати його на 100% не вдається, хоч ТЦК роблять для цього все можливе.

Хто визначає локації, де ТЦК проводитиме оповіщення?