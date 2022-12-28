Чому Росія використовує для ракетних ударів по Україні старіші Ту-95: пояснення Defence Express

Впродовж декількох останніх ракетних авіаційних обстрілів по Україні росіяни використовували лише ракетоносії типу Ту-95МС, а не більш потужні Ту-160. Експерти зауважили, що це нелогічно та вирішили розібратися.

Ту-160 може взяти на борт до 12 крилатих ракет типів Х-555 чи Х-101, а Ту-95МС, який зараз використовують росіяни, значно менше – до 6 ракет Х-555 на внутрішніх вузлах підвіски, або до 8 ракет Х-101 на зовнішніх вузлах підвіски.

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Чому окупанти використовують менш потужні ракетоносії

Аналітики припустили, що під час багатомісячної кампанії ракетних ударів бомбардувальник Ту-95МС показав себе значно надійнішим та простішим в обслуговуванні, аніж Ту-160. Тож російські військові використовують Ту-160 скоріше для демонстративних "акцій залякування", а всю "рутинну бойову роботу", зокрема обстріли українських міст, виконують на Ту-95МС. Зазвичай про цей турбогвинтовий бомбардувальник кажуть, що він дуже старий, а отже неефективний. Проте вік не завжди є показником ефективності.

Але, по-перше, "вік" літака не завжди прямо пропорційний ефективності, і це показує приклад американського B-52. А по-друге, Ту-95МС насправді не такий вже старий, його серійне виробництво відбувалось із 1982 по серпень 1992 року. Відповідно, "найстаріший" борт має "вік" 40 років, "наймолодший" – 30 років. І це насправді не набагато більше, аніж в Ту-160, серійне виробництво якого відбувалось у 1987 – 1992 роках, і по якому діапазон строку служби літаків коливається на рівні 30 – 35 років,

– пояснили в Defence Express.

Скільки Ту-95МС мають окупанти

The Military Balance 2022 писали, що на кінець 2021 року Росія мала у своєму розпорядженні 60 літаків Ту-95МС. Але схоже на те, що реальна кількість боєздатних бомбардувальників цього типу суттєво менша.

Зокрема для ударів по Україні окупанти підіймали у повітря максимум до 20 літаків Ту-95МС, а для спільних польотів зі стратегічною авіацією КНР у 2022 році – максимум до 10 "бортів".

І схоже, що тут висновок такий – реальна кількість боєздатних Ту-95МС складає максимум 50% від кількості "на папері",

– вважають аналітики.