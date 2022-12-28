Почему Россия использует для ракетных ударов по Украине более старые Ту-95: объяснение Defence Express

В течение нескольких последних ракетных авиационных обстрелов по Украине россияне использовали только ракетоносители типа Ту-95МС, а не более мощные Ту-160. Эксперты отметили, что это нелогично, и решили разобраться.

Ту-160 может взять на борт до 12 крылатых ракет типов Х-555 или Х-101, а Ту-95МС, который сейчас используют россияне, значительно меньше – до 6 ракет Х-555 на внутренних узлах подвески или до 8 ракет Х-101 на наружных узлах подвески.

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Почему оккупанты используют менее мощные ракетоносители

Аналитики предположили, что во время многомесячной кампании ракетных ударов бомбардировщик Ту-95МС показал себя гораздо надежнее и проще в обслуживании, чем Ту-160. Поэтому российские военные используют Ту-160 скорее для демонстративных "акций устрашения", а всю "рутинную боевую работу", в том числе обстрелы украинских городов, выполняют на Ту-95МС. Обычно об этом турбовинтовом бомбардировщике говорят, что он очень стар, а значит неэффективен. Однако возраст не всегда является показателем эффективности.

Во-первых, "возраст" самолета не всегда прямо пропорционален эффективности, и это показывает пример американского B-52. А во-вторых, Ту-95МС на самом деле не так уж старый, его серийное производство происходило с 1982 по август 1992 года. Соответственно, "старейший" борт имеет "возраст" 40 лет, "младший" - 30 лет. И это на самом деле не намного больше, чем у Ту-160, серийное производство которого происходило в 1987 – 1992 годах, и по какому диапазон срока службы самолетов колеблется на уровне 30 – 35 лет.

– объяснили в Defence Express.

Сколько Ту-95МС имеют оккупанты

The Military Balance 2022 писали, что к концу 2021 года Россия располагала 60 самолетами Ту-95МС. Но похоже, что реальное количество боеспособных бомбардировщиков этого типа существенно меньше.

В частности, для ударов по Украине оккупанты поднимали в воздух максимум до 20 самолетов Ту-95МС, а для совместных полетов со стратегической авиацией КНР в 2022 году – максимум до 10 "бортов".

И похоже, что вывод такой – реальное количество боеспособных Ту-95МС составляет максимум 50% от количества "на бумаге",

– считают аналитики.