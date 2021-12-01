"Туман" у голові після COVID-19: як вірус потрапляє у мозок та чим це загрожує

"Туман" у голові – формально не є медичним терміном, але він добре описує нездатність ясно мислити. В теорії, це може вилитися у розсіяний склероз, хронічну втому чи навіть онкологію.

Останнім часом про "туман" все активніше почали говорити у ЗМІ, бо його часто помічали у фазі відновлення після COVID-19. Як все починається та чим загрожує людині – читайте у матеріалі сайту 24 каналу.

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Як вірус потрапляє в мозок

Симптоми коронавірусу у нашому головному органі йдуть набагато далі, ніж ментальна нечіткість, пише видання Scientific American.

Вони відрізняються по всьому спектру й охоплюють головні болі, відчай, депресію, галюцинації або яскраві видіння. Не кажучи вже, про всім відомі аномалії з ароматами, смаком, інсульти та судоми.

Неврологічні симптоми знаходять у більшості хворих на ковід людей / Фото Johns Hopkins Medicine

У дослідженні, опублікованому на порталі PubMed, зазначається: у 80% людей, які хворіли на ковід, спостерігаються неврологічні розлади. Втім, як саме вірусні частинки входять до головного мозку та обживаються у його захищеній зоні, досі інтенсивно досліджується.

На ювілейній, 50-ій зустрічі Спільноти нейронауки (Society for Neuroscience – 24 канал), деякі зі ще закритих до публікації презентацій показали, нарешті повний шлях SARS-CoV-2 до мозку – все починається з проникнення в клітини, після чого відбувається розподілення й остання фаза – порушення нервових функцій.

Втім, навіть перше – це загадка. Бо звичайні мозкові клітини не мають "якоря", за який шип S-білка міг би "зачепитися". Таких, які є у легенях, до прикладу.

Припущення, опубліковане у журналі Science у 2020, дає одну важливу зачіпку. Там мовиться про рецепторЗ'єднуючись із ферментом фуріном, він "відкриває шлях" для вірусу.

Розташування гіпокампусу у мозку / Зображення European Space Agency

Втім, чи це головний шлях і чи є інші, наразі достеменно невідомо. На зустрічі згаданої спільноти були вчені з Індії. Вони розповіли, що знаходили сліди нейропіліну-1 та фуріну у гіпокампусі – регіоні мозку, відповідальному за пам’ять та здатність вчитися.

Шлях з периферії та інші варіанти

Іншу ідею підкинув аспірант Джонатан Джойс у Політехнічному Інституті Вірджинії. Вона полягає у використанні вірусом периферичної нервової системи.

Що таке периферична нервова система Частина нервової системи людини, представлена нервами, що з'єднують ЦНС із сенсорами, рецепторами, м'язами та залозами. А також вона об'єднує їхню взаємодію. Складається з усіх інших нервів та нейронів, що не входять до складу ЦНС (31 пара спинно-мозкових, 12 черепних; прямують від спинного та головного мозку).

Простіше кажучи, вона передає сигнали та моторні імпульси від м'язів, шкіри та органів до головного та спинного мозку.

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Команда з Джойсом у складі інфікувала коронавірусом SARS-CoV-2 мишу і потім знайшла вірусну РНК (яка має інструкції для виробництва протеїнів і подальшої реплікації – 24), ці самі протеїни та сам вірус у кластерах периферичних нервів.

Їх раніше розглядали як потенційне місце проникнення, але "залізних" доказів не було. Від цих груп нервів розгалуження йшли у тому числі до головного мозку тварини.

Ці шляхи могли бути використані коронавірусом для вторгнення у мозок. Це також допомагає пояснити нервовий біль та поколювання, які мають деякі хворі, пояснив Джойс для SA.

Втім, далеко не всі згодні з такими висновками. Вальтер Корошец, директор Національного Інституту нервових розладів та інсультів, назвав їх "контраверсійними". Інші вказують, що неврологічні симптоми викликані радше запаленням або протіканням гематоенцефалічного бар'єру (через що, крізь нього виливається кров – 24 канал)

Що таке гематоенцефалічний бар'єр Це фізіологічна перешкода, що відмежовує кров від цереброспінальної рідини (що тече у спинному мозку – 24 канал) та внутрішнього середовища ЦНС заради збереження її сталості. Захист потрібен, бо концентрація речовин у крові змінна, а нервова система не може витримати різких стрибків і починає хаотично надсилати імпульси.

Або ж через інфікування та відмирання клітин слизової оболонки носа. Це також призводить до загибелі сусідніх нейронів як побічного збитку.

Вірус всередині: що далі

Інша, не менш цікава загадка, – що відбувається, коли коронавірус так або інакше потрапляє всередину головного мозку.

Професор неврології Джон Моррісон з Університету Каліфорнії та Школи медицини Девіса, описав роботу своєї групи з теми розповсюдження вірусів. Вони використовували макак-резус, включно з хворими на цукровий діабет. Їх, як і мишей, інфікували SARS-CoV-2.

Через тиждень, вчені знайшли генетичні сліди вірусу у декількох відділах кори головного мозку приматів (особливо хворих). Одночасно сталося запалення та відмирання нейронів у нюховій корі.

На думку команди Моррісона, причина неврологічних симптомів при ковіді – це комбінація з кількох факторів:

Пряме проникнення вірусних частинок через нюхову систему;

Інфікування нейронів та їхнє відмирання;

Транспортування вірусу у різні частини головного мозку;

Одна особлива зона, де знайшли вірус у хворих на діабет макак, була енторінальна кора.

Що таке енторінальна кора Знаходиться у скроневій частині головного мозку, належить до формації гіпокампу. Виконує роль "мосту" та "інтерфейсу" між іншими ділянками мозку та гіпокампом. Там розташовані нейрони, які контролюють положення голови, ця кора відіграє важливу роль в орієнтації у просторі та формуванні пам'яті. Саме ця кора першою страждає під час хвороби Альцгеймера.

Це найбільш вразливий регіон мозку під час Альцгеймеру,

– визнав Моррісон.

Якщо вірус туди потрапить, це може викликати від легких когнітивних порушень до деменції.

Навіть легкі випадки коронавірусної хвороби впливають на мозок / Зображення Hackensack Meridian Health

Канадські дослідження зусиллями кількох університетів показали, що навіть легкі випадки коронавірусної хвороби збуджують та активізують мозок. Деякі аномальні сигнали зникли лише через 8 місяців після одужання.

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Прямий ефект від зараження ковідом ми можемо побачити на електроенцефалограмі. Він такий самий і коли ми фіксуємо легкі когнітивні порушення. Треба більше досліджувати, чи вплив вірусу на мозок підвищує ризик розвитку деменції,

– розповіла Еллісон Секулер, старша дослідниця в Інституті Ротмана.

Нові горизонти співпраці

Пандемія підштовхнула вірусологів та неврологів до більшої кооперації. Інтеграція поглиблюється. Тепер вони обережно кажуть: мозок, попри свій потужний гематоенцефалічний бар'єр, зовсім не є "непроникним" органом, як до того довго вважалося.

Насправді інші віруси роблять це: Коксакі, поліомієліту, Епштейн-Барра, вітряної віспи та аденовіруси… Останніх навіть використовують зараз для доставки в орган генної терапії.

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Розуміння різних шляхів, що їх використовують віруси для проникнення та створення хаосу, може привернути навіть більший науковий інтерес. Професор Моррісон прогнозує, що це "стане великою темою для подальших досліджень".

Нейровірусологія, вважають вчені, може зайняти місце на конференціях серед виступів про довгострокову пам'ять, гліальні клітини та синапси.