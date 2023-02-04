Компанії з Туреччини продають Росії американську електроніку, що потрібна для війни, – WSJ

Впродовж 2022 року Туреччина експортувала до Росії обладнання, електроніку, запчастини та інші предмети, які необхідні їй для військових. Зокрема, турецькі компанії відправляли обладнання американського виробництва.

Про це пише The Wall Street Journal (WSJ), посилаючись на дослідження торгових даних.

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США продовжують тиск на Туреччину

За даними WSJ, як мінімум 13 турецьких фірм експортували товари на загальну суму щонайменше 18,5 мільйонів доларів, включно з пластиком, гумовими виробами та транспортними засобами. Товари призначалися щонайменше для 10 російських компаній, на які США наклали санкції через війну в Україні.

Зазначають, що турецькі компанії відправили щонайменше три партії товарів американського виробництва. Йдеться про ліфти, електрогенератори, друковані плати та інші товари виробництва США на суму 15 мільйонів доларів.

Видання повідомляє, що США тиснуть на інші країни, зокрема Туреччину, щоб вони погодилися з ключовими аспектами санкцій. Нещодавно високопосадовці Міністерства фінансів США відвідали Туреччину, Об’єднані Арабські Емірати та Оман, аби закрити російські мережі військових закупівель у регіоні.

Цей візит відбувся після того, як наприкінці минулого року високопосадовці США попередили Туреччину про те, що громадянам Туреччини можуть загрожувати штрафи та тюремне ув’язнення за обслуговування літаків американського виробництва, які здійснюють польоти до Росії та з Росії з порушенням американського експортного контролю.

Турецькі посадовці запевняють, що Анкара виконує лише санкції, запроваджені Радою Безпеки ООН, а не ті, які запровадили інші країни. МЗС Туреччини заявляє, що не виправдовує спроб ухилитися від санкцій проти Росії.

Санкції проти Росії: останні новини

Ряд країн, які Росія раніше вважала дружніми, наклали санкції на більш як 20 російських банків. Зокрема, санкційних обмежень суворо дотримуються турецькі банки, які раніше були під'єднані до платіжної системи "Мір".

Мовиться про Китай, Туреччину, ОАЕ, Казахстан, Узбекистан, Киргизію та Туркменістан.

Турецькі банки відмовляються відкривати коррахунки в лірах включеним до чорних списків російським банкам. Раніше п'ять турецьких банків були під'єднані до російської платіжної системи "Мір", однак через тиск США щодо санкційних обмежень восени 2022 року від'єднались.