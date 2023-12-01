Від неї багато залежить: чим політика Туреччини тепер вигідна і Росії, і Європі

США пригрозили Туреччині санкціями за допомогу ХАМАС і Росії. За останній рік різко зросла торгівля між Анкарою і Москвою, попри заходи експортного контролю.

Політолог Андрій Вігірінський прокоментував 24 Каналу цю новину. На його думку, навряд чи дійде до серйозних обмежень Туреччини, тому що вона важлива.

До теми Посередник між Заходом і Сходом: політолог з Ізраїлю пояснив нинішні позиції Туреччини

Починаючи з березня, Реджеп Ердоган виконував функцію посередника, потім – організатора зернового коридору, а далі – суб'єкта, який моніторить безпеку судноплавства через Босфор. Крім того, від нього залежало питання інтеграції Швеції та Фінляндії в НАТО.

На сьогодні Туреччина концентрує дуже багато питань, від яких залежить безпека в Західній Азії. <...> Газовий хаб, який планують реалізувати в Туреччині, потрібен не лише їй і Росії, але також країнам Європи,

– наголосив Вігірінський.

Саме тому на дії Туреччини дивитимуться крізь пальці.

Далі заяв Ердоган не піде

Як лідер арабського світу, Ердоган висловлюється політично "гучно". Він послідовно намагається реалізувати концепцію пантюркізму.

Але далі цих заяв він не рухається. Плюс він так само зацікавлений у стабілізації ситуації та відновленні відносин з Ізраїлем. У них є чимало спільних проєктів у видобутку вуглеводню,

– зауважив Вігірінський.

Так, переважно йдеться про суто політичні висловлювання. Захід це також розуміє.

Туреччина наростила торгівлю з Росією й співчуває Палестині: останні новини