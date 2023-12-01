От нее многое зависит: чем политика Турции теперь выгодна и России, и Европе

США пригрозили Турции санкциями за помощь ХАМАС и России. За последний год резко возросла торговля между Анкарой и Москвой, несмотря на меры экспортного контроля.

Политолог Андрей Вигиринский прокомментировал 24 Каналу эту новость. По его мнению, вряд ли дойдет до серьезных ограничений Турции, потому что она важна.

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Начиная с марта, Реджеп Эрдоган выполнял функцию посредника, затем – организатора зернового коридора, а затем – субъекта, мониторящего безопасность судоходства через Босфор. Кроме того, от него зависели вопросы интеграции Швеции и Финляндии в НАТО.

Сегодня Турция концентрирует очень много вопросов, от которых зависит безопасность в Западной Азии. <...> Газовый хаб, который планируют реализовать в Турции, нужен не только ей и России, но также странам Европы,

– подчеркнул Вигиринский.

Именно поэтому на действия Турции будут смотреть сквозь пальцы.

Дальше заявлений Эрдоган не пойдет

Как лидер арабского мира, Эрдоган выражается политически "громко". Он последовательно пытается реализовать концепцию пантюркизма.

Но дальше этих заявлений он не двигается. Плюс он также заинтересован в стабилизации ситуации и восстановлении отношений с Израилем. У них есть немало общих проектов в добыче углеводорода,

– заметил Вигиринский.

Так, в основном речь идет о чисто политических высказываниях. Запад это тоже понимает.

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