Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог из Израиля Михаил Пелливерт. По его словам, такая риторика Эрдогана имеет свои причины.

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Позиция Эрдогана

Михаил Пелливерт отметил, что, с одной стороны, Турция – член НАТО, который выступает посредником между Востоком и Западом. Эрдоган не хочет разрывать отношения с Западом, однако позволяет себе совершать недружественные действия.

Реджеп Эрдоган поддерживает террористов ХАМАС, позволяет им находиться на территории Турции, пытается дестабилизировать ситуацию в Курдистане, не позволяет принимать новых членов в НАТО, ведет достаточно независимую политику относительно Ирана, поддерживает отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.

Наверное, это, прежде всего, попытка использовать дестабилизацию, чтобы вернуть Турции авторитет великой империи. Эрдогана не случайно называют "султаном". Это человек, считающий, что Турция занимает не то место, которое она должна занимать. Это проснувшиеся имперские гены,

– предположил политолог.

Кроме того, Эрдоган пытается отвлечь внимание турецкого общества от внутренних проблем. Турция находится в тяжелой экономической ситуации: очень высокая инфляция, высокая учетная ставка. Люди возмущены происходящим. Также не все пришли в себя после страшного землетрясения в стране.

"Я предполагаю, что Эрдоган в ближайшее время полностью рвать с Израилем не будет. Он понимает, что сохраниться в качестве относительно устойчивой и экономически успешной страны Турция может только при поддержке Европы и Запада. Никакого другого пути развития у нее нет", – считает Пелливерт.

Пелливерт о риторике Эрдогана: смотрите видео

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