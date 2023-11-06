Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог из Израиля Михаил Пелливерт. По его словам, такая риторика Эрдогана имеет свои причины.
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Позиция Эрдогана
Михаил Пелливерт отметил, что, с одной стороны, Турция – член НАТО, который выступает посредником между Востоком и Западом. Эрдоган не хочет разрывать отношения с Западом, однако позволяет себе совершать недружественные действия.
Реджеп Эрдоган поддерживает террористов ХАМАС, позволяет им находиться на территории Турции, пытается дестабилизировать ситуацию в Курдистане, не позволяет принимать новых членов в НАТО, ведет достаточно независимую политику относительно Ирана, поддерживает отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.
Наверное, это, прежде всего, попытка использовать дестабилизацию, чтобы вернуть Турции авторитет великой империи. Эрдогана не случайно называют "султаном". Это человек, считающий, что Турция занимает не то место, которое она должна занимать. Это проснувшиеся имперские гены,
– предположил политолог.
Кроме того, Эрдоган пытается отвлечь внимание турецкого общества от внутренних проблем. Турция находится в тяжелой экономической ситуации: очень высокая инфляция, высокая учетная ставка. Люди возмущены происходящим. Также не все пришли в себя после страшного землетрясения в стране.
"Я предполагаю, что Эрдоган в ближайшее время полностью рвать с Израилем не будет. Он понимает, что сохраниться в качестве относительно устойчивой и экономически успешной страны Турция может только при поддержке Европы и Запада. Никакого другого пути развития у нее нет", – считает Пелливерт.
Пелливерт о риторике Эрдогана: смотрите видео
Заявления Эрдогана: главное
- На многотысячном митинге лидер Турции Реджеп Эрдоган выразил поддержку ХАМАС. Он заявил, что не считает членов ХАМАС террористами. Турецкий президент назвал палестинских боевиков "группой освободителей".
- Эрдоган обвинил Израиль в "зверствах" в Секторе Газы. По его словам, почти половина погибших в результате ударов ЦАХАЛ – "это дети". Кроме того, он отменил свой визит в Израиль.
- Эрдоган назвал ХАМАС своими "братьями и сестрами" и призвал народ Турции продемонстрировать солидарность с ними. Саму акцию он назвал митингом "против израильского угнетения". Турецкий лидер сказал, что Газа "была частью наших территорий". По его словам, Анкара готовится объявить Израиль "военным преступником".
- Кроме того, Эрдоган возложил ответственность за "резню" в Секторе Газы на Запад. Президент Турции пригрозил западным странам "войной креста и полумесяца".
- Президент Турции обвинил Израиль в "военных преступлениях" и "нарушениях прав человека" в Секторе Газы, а также жестко раскритиковал действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.