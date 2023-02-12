"Я що, справді жива”: емоційна історія порятунку двох сестер у Туреччині

Мерве та Ірем – дві сестри, які опинились під завалами власного дому внаслідок смертоносного землетрусу, пробули там два дні, але їм здавалось, що вічність. Їх було врятовано завдяки неймовірній роботі рятувальників.

Про те, що сестри вижили і застрягли між уламків, рятувальникам сказали люди, яких уже вдалось врятувати. Один із рятувальників – Мустафа Озтюрк наказав усім навколо мовчати і команда розпочала свою клопітку роботу ангелів.

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"Ірем, моя люба, я близько до тебе, ти чуєш мене, так?", – запитує Мустафа.

Довгі хвилини тиші і рятувальник почув її голос.

24-річна Мерве та її 19-річна сестра Ірем опинилися під уламками свого п'ятиповерхового будинку в Антак'ї, на півдні Туреччини. Минуло два дні, але для них ці дні здавалися тижнями.

"Якщо втратять надію, вони можуть померти"

"Середа. Ні! Ви не були в пастці 14 днів. Дайте нам 5 хвилин. Ви вийдете", – відповідає рятувальник сестрам.

Він знає, що їх порятунок займе години, але каже, "якщо вони втратять надію, вони можуть не вижити".

За підрахунками рятувальників, щоб дістатися до сестер, потрібно 2 метри, але рятувальники зазначають, що копати тунель у бетоні – це дуже делікатна операція. Один невірний крок може призвести до катастрофи.

Рятувальники голіруч починають шалено копати та викидати завали. Їм вдалось просунути крізь щілину маленьку камеру. Хасан приєднується до своєї команди, щоб побачити дівчат на маленькому екрані, підключеному до камери нічного бачення.

Ти така гарна. Не рухайся занадто багато. Ірем потягни камеру, щоб ми могли краще побачити Мерве,

– додає рятувальник.

Рятувальники бачать, що, на щастя, для сестер достатньо місця між бетоном.

Полегшення заливає обличчя всіх. Дівчата виглядають добре, і принаймні в Ірем є місце, щоб витягнутися, якщо вони зроблять дірку більшою.



Рятувальники змогли оцінити за допомогою камери ситуацію під завалами / Фото ВВС

Сестри два дні пробули поруч з трупом матері

Близько 05:00. Тунель достатньо великий, щоб у нього міг проповзти найстрункіший член команди. Рятувальник зміг дотягнутися до руки Ірем і кілька секунд утримувати її.

"Тіло нашої матері почало смердіти, і ми не можемо нормально дихати", – розповіла Ірем рятувальникам. Дівчата вже кілька днів лежать біля померлої матері.

Рятувальники ще раз намагаються оцінити ширину, необхідну для отвору, аби нарешті врятувати дівчат. Медична бригада готується з термоковдрами та ношами.

06:30 і Ірем виводять першою. Вона сміється і плаче водночас.

"Благослови вас Бог. Будь ласка, виведіть Мерве теж. Будь ласка", – благає дівчина рятувальників.

Щоб вивести Мерве, потрібно ще 30 хвилин. Рятувальники мають звільнити її ноги з-під бетону, не завдавши їй шкоди. Це вдається.

Коли Мерве виходить, усі починають аплодувати. Мерве кричить від болю, але потім запитує: "Я справді жива?"

"Так, люба", — усміхаючись, відповідає рятувальник.



Мерве – одна із врятованих сестер / Фото ВВС

Знову настає холодний момент. Рятувальники знову просять усіх до тиші.

"Якщо мене хтось почує, дайте відповідь. Якщо не можете відповісти, спробуйте торкнутися землі", – повторює рятувальник. Потім, на жаль, червоним балончиком він підписує на бетоні коди, щоб інші рятувальні команди не обшукували будівлю.

Наслідки смертоносного землетрусу