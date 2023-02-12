"Я что, действительно жива": эмоциональная история спасения двух сестер в Турции

Мерве и Ирем – две сестры, оказавшиеся под завалами собственного дома в результате смертоносного землетрясения, пробыли там два дня, но им казалось, что вечность. Они были спасены благодаря невероятной работе спасателей.

О том, что сестры выжили и застряли между обломками, спасателям сказали люди, которых удалось спасти. Один из спасателей Мустафа Озтюрк приказал всем вокруг молчать и команда начала свою хлопотную работу ангелов.

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"Ирем, моя дорогая, я близко к тебе, ты слышишь меня, да?", – спрашивает Мустафа.

Долгие минуты тишины и спасатель услышал ее голос.

24-летняя Мерве и ее 19-летняя сестра Ирем оказались под обломками своего пятиэтажного дома в Антакье, на юге Турции. Прошло два дня, но для них эти дни казались неделями.

"Если потеряют надежду, они могут умереть"

"Среда. Нет! Вы не были в ловушке 14 дней. Дайте нам 5 минут. Вы выйдете", – отвечает спасатель сестрам.

Он знает, что их спасение займет часы, но говорит, "если они отчаяться, они могут не выжить".

По подсчетам спасателей, чтобы добраться до сестер, нужно 2 метра, но спасатели отмечают, что копать тоннель в бетоне – это очень щепетильная операция. Один неверный шаг может привести к катастрофе.

Спасатели голыми руками начинают безумно копать и выбрасывать завалы. Им удалось продвинуть через щель маленькую камеру. Хасан присоединяется к своей команде, чтобы увидеть девушек на маленьком экране, подключенном к камере ночного видения.

Ты так красива. Не двигайся слишком много. Ирем потащи камеру, чтобы мы могли лучше увидеть Мерве,

– добавляет спасатель.

Спасатели видят, что, к счастью, для сестер достаточно места между бетоном.

Облегчение заливает лицо всех. Девушки выглядят хорошо, и по крайней мере в Иреме есть место, чтобы вытянуться, если они сделают дыру больше.



Спасатели смогли оценить с помощью камеры ситуацию под завалами / Фото ВВС

Сестры два дня пробыли рядом с трупом матери

Около 05 часов. Тоннель достаточно велик, чтобы у него мог проползти самый стройный член команды. Спасатель смог дотянуться до руки Ирем и несколько секунд удерживать ее.

"Тело нашей матери начало вонять, и мы не можем нормально дышать", – рассказала Ирем спасателям. Девушки уже несколько дней лежат у умершей матери.

Спасатели еще раз пытаются оценить ширину, необходимую для отверстия, чтобы спасти девушек. Медицинская бригада готовится с термоодеялами и носилками.

06:30 и Ирем выводят первой. Она смеется и плачет одновременно.

"Благослови вас Бог. Пожалуйста, выведите Мерве тоже. Пожалуйста", – умоляет спасающая девушка.

Чтобы вывести Мерве, нужно еще 30 минут. Спасатели должны освободить ее ноги из-под бетона, не причинив ей вреда. Это удается.

Когда Мерве выходит, все начинают аплодировать. Мерве кричит от боли, но потом спрашивает: "Я действительно жива?"

"Да, дорогая", - улыбаясь, отвечает спасатель.



Мерве – одна из спасенных сестер / Фото ВВС

Снова наступает холодный момент. Спасатели снова просят всех в тишину.

"Если меня кто-то услышит, ответьте. Если не можете ответить, попробуйте коснуться земли", – повторяет спасатель. Затем, к сожалению, красным баллончиком он подписывает на бетонные коды, чтобы другие спасательные команды не обыскивали здание.

Последствия смертоносного землетрясения