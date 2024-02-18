Винищувачі 5-го покоління: що відомо про літаки KAAN, які Україна хоче купувати в Туреччини

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Посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв’ю CNN Türk розповів про участь нашої держави в проєкті нового турецького літака-винищувача п'ятого покоління KAAN та заявив, що в майбутньому він може стати частиною українських ВПС.

Що це за літак та коли на нього чекати – читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми Україна планує придбати в Туреччини винищувачі KAAN, – посол

Що відомо про турецькі літаки KAAN

KAAN (TF-X) — проєкт турецького винищувача п'ятого покоління, виробництвом якого займається компанія Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ).

Він має замінити старі американські літаки F-16, які нині фактично становлять основу ВПС Туреччини.



F-16 повітряних сил Туреччини / фото Türk Hava Kuvvetler

Спочатку літак називався MMU (Milli Muharip Ucak), але в травні 2023 року йому дали нову офіційну назву – KAAN.

Офіційно розроблення стартувало в серпні 2016 року, а на 2026 рік планується створення трьох повноцінних прототипів. Водночас макет майбутнього літака вже демонструють на виставках і увага до нього прикута величезна.

З боку Туреччини цей проєкт – не лише амбіції, але й вимушений крок. Через загравання Ердогана з Путіним та купівлю С-400 США відмовили Анкарі в придбанні літаків 5 покоління F-35 та взагалі наклали на Туреччину авіаційне обмеження. Саме тому Ердоган викручував руки Швеції, блокуючи вступ країни до НАТО. Після тривалих переговорів США все ж дозволили туркам придбати F-16, проте F-35 вони отримають лише за умови передання російських систем ППО Україні.Нагадаємо, що Туреччина витратила на них мільярди доларів. Отже, створення власного винищувача 5 покоління стає для Туреччини стратегічним завданням. Власне, сам проєкт KAAN починався як співпраця зі США в розробленні F-35, але потім турки змушені були піти у вільне плавання.

Навесні 2023 року стартували наземні випробування прототипу і пройшли вони успішно. Дебют літака на злітно-посадковій смузі відбувся 16 березня. Літак запустив двигуни та певний час рухався завдяки тязі реактивних двигунів.



Винищувачі KAAN TF-X / фото IsmailDemirSSB

У грудні 2023 року було заплановано перший тестовий політ літака KAAN, проте його було відкладено через потребу провести додаткові тести.

Водночас наразі літак матиме характеристики 4++ (як російський Су-57), і саме новий двигун дасть змогу розігнати характеристики KAAN до таких, що відповідають стандартам винищувача 5-го покоління.

Наразі точні тактико-технічні характеристики літака KAAN (TF-X) невідомі: це перспективний проєкт, яким турки дуже пишаються, проте про якусь конкретику говорити поки що не можна.

Що відомо про винищувач 5-го покоління

Це термін, яким позначають сучасні реактивні винущувачі та окреслюють вимоги до них. До таких вимог входять:

висока ефективність ураження повітряних, наземних, надводних і підводних цілей;

наявність кругової інформаційної системи;

високоефективні двигуни;

можливість крейсерського польоту на надзвукових швидкостях без використання форсажу;

високі швидкісні показники (максимальна швидкість на форсажі — щонайменше 2 Махів);

надманевреність;

кардинальне зменшення радіолокаційної та інфрачервоної помітності;

здатність здійснювати всеракурсний обстріл цілей у ближньому повітряному бою, а також вести багатоканальний ракетний обстріл під час бою на великій дальності;

автоматизація управління бортовими інформаційними системами та системами виставлення перешкод;

підвищена бойова автономність;

можливість зміни кутової орієнтації та траєкторії руху літака без будь-яких відчутних запізнень, що водночас не потребує суворої координації та узгодження рухів керувальних органів;

автоматизація системи управління на рівні вирішення тактичних завдань, що має експертний режим "на допомогу льотчику".

Наразі повноцінні винищувачі 5-го покоління – це лише американські F-22 і F-35: вони пройшли випробування та були запущені в серійне виробництво.Усі інші розробки винищувачів 5-го покоління інших країн, разом із Китаєм, Росією, Індією, Індонезією, Японією, Туреччиною та Південною Кореєю, – це прототипи, що перебувають на різних стадіях реалізації.

Водночас російський Су-57, який на озброєнні росіян перебуває з 2018 року і навіть начебто використовувався в бойових діях в Україні, наявний лише в кількості 12 штук (11 прототипів та 1 серійний).

Його відповідність стандартам винищувачів 5-го покоління доволі сумнівна, а після того, як на Росію наклали санкції, майбутнє проєкту взагалі безрадісне. У цей же час у США вже розробляють прототипи винищувачів 6-го покоління.

Коли KAAN стане реальністю

Постачання винищувачів повітряним силам Туреччини заплановане на 2028 рік. Це будуть 20 літаків у версії Block 1. У 2029 році турки планують вийти на темпи виробництва 2 літаки на місяць.

Для таких амбітних планів Туреччина потребує надійного партнера, оскільки сама не може виготовляти авіаційні двигуни: це дорого, технологічно складно та потребуватиме багато часу (без жодних гарантій на успіх).



Турецький винищувач 5 покоління / фото IsmailDemirSSB

Туреччині потрібен надійний партнер, оскільки вона вже кілька разів стикнулася з проблемами: спершу турки планували використати в літаку американський двигун GE F110, проте згодом відмовились від цього та думали над двигуном турецького виробництва. Але швидко зрозуміли, що не потягнуть, а тому в Анкарі вирішили не наступати більше на граблі, на які вже наступив Китай, та почали шукати партнерів у проєкті. Таким може стати Україна.

Роль України в розробленні літака

Україна веде переговори про участь у проєкті та бажає взяти на себе відповідальність за двигун. Наша держава історично має велику компетенцію та відповідні потужності в цьому питанні. Це не перша подібна співпраця. Усім відома роль українських двигунів у створенні знаменитих турецьких безпілотників з родини "Байрактар".

Робота над проєктом сучасного винищувача – це абсолютно новий рівень. Проте пропозиція України не єдина, зацікавленість висловили й великі міжнародні концерни. Наразі тривають переговори.

Є свого роду консорціум українських компаній, що конкурують за цей двигун з іншими міжнародними та вітчизняними виробниками… Ми можемо швидко виготовити техніку з тими характеристиками, які так необхідні для цього літака,

– зазначив посол Боднар щодо можливості української оборонної промисловості та зацікавленості України у співпраці.



Україна хоче закуповувати турецькі літаки KAAN / IsmailDemirSSB

Також посол Боднар заявив, що Україна готова придбати турецькі літаки для озброєння власних ВПС.

Україна також придбає KAAN. І ми не обмежимося їхньою покупкою, ми їх використовуватимемо, і знаємо, де саме,

– зауважив український дипломат про плани щодо турецьких літаків.

Це може бути непоганим аргументом Туреччині, щоб мотивувати її обрати українських виробників. Також це сигнал від України для американських виробників бойових літаків, що їхні позиції штурмують конкуренти.

