Истребители 5-го поколения: что известно о самолетах KAAN, которые Украина хочет покупать у Турции

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Посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью CNN Türk рассказал об участии нашего государства в проекте нового турецкого самолета-истребителя пятого поколения KAAN и заявил, что в будущем он может стать частью украинских ВВС.

Что это за самолет и когда его ждать – читайте в материале 24 Канала.

К теме Украина планирует приобрести у Турции истребители KAAN, – посол

Что известно о турецких самолетах KAAN

KAAN (TF-X) – проект турецкого истребителя пятого поколения, производством занимается компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ).

Он должен заменить старые американские самолеты F-16, которые сейчас фактически составляют основу ВВС Турции.



F-16 воздушных сил Турции / Фото Türk Hava Kuvvetler

Первоначально самолет назывался MMU (Milli Muharip Ucak), но в мае 2023 года получил новое официальное название – KAAN.

Официально разработка стартовала в августе 2016 году, а на 2026 год планируется создание трех полноценных прототипов. При этом макет будущего самолета уже демонстрируют на выставках и внимание к нему приковано огромное.

Для Турции этот проект – не только амбиции, но и вынужденный шаг. Из-за заигрывания Эрдогана с Путиным и покупки С-400, США отказали Анкаре в приобретении самолетов 5 поколения F-35 и вообще наложили на Турцию авиационный бан. Именно поэтому Эрдоган выкручивал руки Швеции, блокируя вступление страны в НАТО – после длительных переговоров США все же разрешили туркам приобрести F-16, однако, F-35 они получат только при условии передачи российских систем ПВО Украине.Напомним, что Турция потратила на них миллиарды долларов. Таким образом, создание собственного истребителя 5 поколения становится для Турции стратегической задачей. Собственно, сам проект KAAN начинался как сотрудничество с США в разработке F-35, но затем турки вынуждены были уйти в свободное плавание.

Весной 2023 года стартовали наземные испытания прототипа и прошли они успешно. Дебют самолета на взлетно-посадочной полосе состоялся 16 марта. Самолет запустил двигатели и некоторое время двигался за счет тяги реактивных двигателей.



Истребители KAAN TF-X / Фото IsmailDemirSSB

В декабре 2023 года был запланирован первый тестовый полет самолета KAAN, однако, он был отложен из-за необходимости провести дополнительные тесты.

При этом сейчас самолет будет иметь характеристики 4++ (как российский Су-57) и именно новый двигатель позволит разогнать характеристики KAAN до таких, которые соответствуют стандартам истребителя 5-го поколения.

Сейчас точные тактико-технические характеристики самолета KAAN (TF-X) неизвестны, это перспективный проект, которым турки очень гордятся, однако, о какой-то конкретике говорить пока нельзя.

Что известно об истребителе 5-го поколения

Это термин, которым обозначают современные реактивные истребители и определяют требования к ним. В такие требования входят:

высокая эффективность при поражении воздушных, наземных, надводных и подводных целей;

наличие круговой информационной системы;

высокоэффективные двигатели;

возможность крейсерского полета на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа;

высокие скоростные показатели (максимальная скорость на форсаже – не менее 2 Махов);

сверхманевренность;

кардинальное уменьшение радиолокационной и инфракрасной заметности;

способность осуществлять всеракурсный обстрел целей в ближнем воздушном бою, а также вести многоканальный ракетный обстрел во время боя на большой дальности;

автоматизация управления бортовыми информационными системами и системами выставления помех;

повышенная боевая автономность;

возможность изменения угловой ориентации и траектории движения самолета без каких-либо ощутимых опозданий, не требуя при этом строгой координации и согласования движений управляющих органов;

автоматизация системы управления на уровне решения тактических задач, которая имеет экспертный режим "в помощь летчику".

В настоящее время полноценными истребителями 5-го поколения являются только американские F-22 и F-35, они прошли испытания и были запущены в серийное производство.Все другие разработки истребителей 5-го поколения от других стран, включая Китай, Россию, Индию, Индонезию, Японию, Турцию и Южную Корею – это прототипы, находящиеся на разных стадиях реализации.

При этом российский Су-57, который на вооружении россиян находится с 2018 года и даже якобы использовался в боевых действиях в Украине, имеется только в количестве 12 штук (11 прототипов и 1 серийный).

Его соответствие стандартам истребителей 5-го поколения довольно сомнительно, а после того, как на Россию наложили санкции, будущее проекта вообще безрадостное. В это же время в США уже разрабатывают прототипы истребителей 6-го поколения.

Когда KAAN станет реальностью

Поставка истребителей воздушным силам Турции запланирована на 2028 год. Это будут 20 самолетов в версии Block 1. В 2029 году турки планируют выйти на темпы производства 2 самолета в месяц.

Для таких амбициозных планов Турция нуждается в надежном партнере, поскольку сама не может изготавливать авиационные двигатели – это дорого, технологически сложно и будет занимать много времени (без каких-либо гарантий на успех).



Турецкий истребитель 5 поколения / Фото IsmailDemirSSB

Турции нужен надежный партнер, поскольку они уже несколько раз сталкивались с проблемами – сначала они планировали поставить на самолет американский двигатель GE F110, впоследствии отказались от этого и думали над двигателем турецкого производства. Но быстро поняли, что не потянут, а потому в Анкаре решили не наступать больше на грабли, на которые уже наступил Китай, и пошли по пути поиска партнеров в проекте. Таким может стать Украина.

Роль Украины в разработке самолета

Украина ведет переговоры об участии в проекте и желает взять на себя ответственность за двигатель. Наше государство исторически имеет большую компетенцию и соответствующие мощности в этом вопросе. Это не первое подобное сотрудничество. Всем известна роль украинских двигателей в создании знаменитых турецких беспилотников из семьи "Байрактар".

Работа над проектом современного истребителя – это совершенно новый уровень. При этом предложение Украины не единственное, заинтересованность выразили и крупные международные концерны. Сейчас продолжаются переговоры.

Есть своего рода консорциум украинских компаний, конкурирующих за этот двигатель с другими международными и отечественными производителями... Мы можем быстро изготовить технику с теми характеристиками, которые так необходимы для этого самолета,

– посол Боднар о возможностях украинской оборонной промышленности и заинтересованности Украины в сотрудничестве.



Украина хочет закупать турецкие самолеты KAAN / Фото IsmailDemirSSB

Также посол Боднар заявил, что Украина готова приобрести турецкие самолеты и поставить их на вооружение собственных ВВС.

Украина также приобретет KAAN. И мы не ограничимся их покупкой, мы их будем использовать, и знаем, где именно,

– украинский дипломат о планах по турецким самолетам.

Это может быть неплохим аргументом для Турции, чтобы выбрать украинских производителей. Также это сигнал от Украины для американских производителей боевых самолетов, что их позиции штурмуют конкуренты.