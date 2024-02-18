Истребители 5-го поколения: что известно о самолетах KAAN, которые Украина хочет покупать у Турции

18 февраля 2024, 14:00
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Посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью CNN Türk рассказал об участии нашего государства в проекте нового турецкого самолета-истребителя пятого поколения KAAN и заявил, что в будущем он может стать частью украинских ВВС.

Что это за самолет и когда его ждать – читайте в материале 24 Канала.

К теме Украина планирует приобрести у Турции истребители KAAN, – посол

Что известно о турецких самолетах KAAN

KAAN (TF-X) – проект турецкого истребителя пятого поколения, производством занимается компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ).

Он должен заменить старые американские самолеты F-16, которые сейчас фактически составляют основу ВВС Турции.


F-16 воздушных сил Турции / Фото Türk Hava Kuvvetler

Обратите внимание! Для Турции этот проект – не только амбиции, но и вынужденный шаг. Из-за заигрывания Эрдогана с Путиным и покупки С-400, США отказали Анкаре в приобретении самолетов 5 поколения F-35 и вообще наложили на Турцию авиационный бан. Именно поэтому Эрдоган выкручивал руки Швеции, блокируя вступление страны в НАТО – после длительных переговоров США все же разрешили туркам приобрести F-16, однако, F-35 они получат только при условии передачи российских систем ПВО Украине.

Напомним, что Турция потратила на них миллиарды долларов. Таким образом, создание собственного истребителя 5 поколения становится для Турции стратегической задачей. Собственно, сам проект KAAN начинался как сотрудничество с США в разработке F-35, но затем турки вынуждены были уйти в свободное плавание.
  • Первоначально самолет назывался MMU (Milli Muharip Ucak), но в мае 2023 года получил новое официальное название – KAAN.
  • Официально разработка стартовала в августе 2016 году, а на 2026 год планируется создание трех полноценных прототипов. При этом макет будущего самолета уже демонстрируют на выставках и внимание к нему приковано огромное.

Весной 2023 года стартовали наземные испытания прототипа и прошли они успешно. Дебют самолета на взлетно-посадочной полосе состоялся 16 марта. Самолет запустил двигатели и некоторое время двигался за счет тяги реактивных двигателей.


Истребители KAAN TF-X / Фото IsmailDemirSSB

В декабре 2023 года был запланирован первый тестовый полет самолета KAAN, однако, он был отложен из-за необходимости провести дополнительные тесты.

При этом сейчас самолет будет иметь характеристики 4++ (как российский Су-57) и именно новый двигатель позволит разогнать характеристики KAAN до таких, которые соответствуют стандартам истребителя 5-го поколения.

Сейчас точные тактико-технические характеристики самолета KAAN (TF-X) неизвестны, это перспективный проект, которым турки очень гордятся, однако, о какой-то конкретике говорить пока нельзя.

Что известно об истребителе 5-го поколения

Это термин, которым обозначают современные реактивные истребители и определяют требования к ним. В такие требования входят:

  • высокая эффективность при поражении воздушных, наземных, надводных и подводных целей;
  • наличие круговой информационной системы;
  • высокоэффективные двигатели;
  • возможность крейсерского полета на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа;
  • высокие скоростные показатели (максимальная скорость на форсаже – не менее 2 Махов);
  • сверхманевренность;
  • кардинальное уменьшение радиолокационной и инфракрасной заметности;
  • способность осуществлять всеракурсный обстрел целей в ближнем воздушном бою, а также вести многоканальный ракетный обстрел во время боя на большой дальности;
  • автоматизация управления бортовыми информационными системами и системами выставления помех;
  • повышенная боевая автономность;
  • возможность изменения угловой ориентации и траектории движения самолета без каких-либо ощутимых опозданий, не требуя при этом строгой координации и согласования движений управляющих органов;
  • автоматизация системы управления на уровне решения тактических задач, которая имеет экспертный режим "в помощь летчику".
В настоящее время полноценными истребителями 5-го поколения являются только американские F-22 и F-35, они прошли испытания и были запущены в серийное производство.

Все другие разработки истребителей 5-го поколения от других стран, включая Китай, Россию, Индию, Индонезию, Японию, Турцию и Южную Корею – это прототипы, находящиеся на разных стадиях реализации.

При этом российский Су-57, который на вооружении россиян находится с 2018 года и даже якобы использовался в боевых действиях в Украине, имеется только в количестве 12 штук (11 прототипов и 1 серийный).

Его соответствие стандартам истребителей 5-го поколения довольно сомнительно, а после того, как на Россию наложили санкции, будущее проекта вообще безрадостное. В это же время в США уже разрабатывают прототипы истребителей 6-го поколения.

Когда KAAN станет реальностью

Поставка истребителей воздушным силам Турции запланирована на 2028 год. Это будут 20 самолетов в версии Block 1. В 2029 году турки планируют выйти на темпы производства 2 самолета в месяц.

Для таких амбициозных планов Турция нуждается в надежном партнере, поскольку сама не может изготавливать авиационные двигатели – это дорого, технологически сложно и будет занимать много времени (без каких-либо гарантий на успех).


Турецкий истребитель 5 поколения / Фото IsmailDemirSSB

Турции нужен надежный партнер, поскольку они уже несколько раз сталкивались с проблемами – сначала они планировали поставить на самолет американский двигатель GE F110, впоследствии отказались от этого и думали над двигателем турецкого производства. Но быстро поняли, что не потянут, а потому в Анкаре решили не наступать больше на грабли, на которые уже наступил Китай, и пошли по пути поиска партнеров в проекте. Таким может стать Украина.

Роль Украины в разработке самолета

Украина ведет переговоры об участии в проекте и желает взять на себя ответственность за двигатель. Наше государство исторически имеет большую компетенцию и соответствующие мощности в этом вопросе. Это не первое подобное сотрудничество. Всем известна роль украинских двигателей в создании знаменитых турецких беспилотников из семьи "Байрактар".

Работа над проектом современного истребителя – это совершенно новый уровень. При этом предложение Украины не единственное, заинтересованность выразили и крупные международные концерны. Сейчас продолжаются переговоры.

Есть своего рода консорциум украинских компаний, конкурирующих за этот двигатель с другими международными и отечественными производителями... Мы можем быстро изготовить технику с теми характеристиками, которые так необходимы для этого самолета,
– посол Боднар о возможностях украинской оборонной промышленности и заинтересованности Украины в сотрудничестве.


Украина хочет закупать турецкие самолеты KAAN / Фото IsmailDemirSSB

Также посол Боднар заявил, что Украина готова приобрести турецкие самолеты и поставить их на вооружение собственных ВВС.

Украина также приобретет KAAN. И мы не ограничимся их покупкой, мы их будем использовать, и знаем, где именно,
– украинский дипломат о планах по турецким самолетам.

Это может быть неплохим аргументом для Турции, чтобы выбрать украинских производителей. Также это сигнал от Украины для американских производителей боевых самолетов, что их позиции штурмуют конкуренты.

Автор: Костянтин Довгань