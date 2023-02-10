Вагомий крок до перемоги: чим ознаменувалося турне Зеленського країнами Європи

105 років тому відбулася одна із ключових подій вітчизняного державотворення та дипломатії — підписання Берестейського мирного договору, коли Українська Народна Республіка отримала перше міжнародне визнання. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 Каналу.

Як візит Зеленського в ЄС будує нову архітектуру безпеки

Саме тоді, в горнилі війни, народ України почав заявляти про себе як про самостійного гравця, місце якого серед вільних націй світу.

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Втім, довго встояти молода УНР не змогла. Причин можна назвати декілька, серед яких – короткозорість тогочасного європейського істеблішменту і, як наслідок, необ'єктивне сприйняття реалій та викликів.

Сучасна Українська держава попри те, що майже 32 роки як є незалежною, також перебуває на стадії визнання. Щоправда, не дипломатичного, а геополітичного, адже саме на її території вирішується майбутня доля Європи та світу і саме Україна є головним суб'єктом цього процесу.

Європейського турне президента Володимира Зеленського, який 8 лютого перебував у Лондоні та Парижі, а 9 лютого виступив з промовою і був зустрінутий оваціями в Європарламенті, можна вважати вагомим кроком на шляху до побудови нової архітектури безпеки, де одну із ключових скрипок відіграватиме саме Україна. Через що, на думку польського генерала Богуслава Пацека, дипломатична місія, яку взяв на себе президент України, є надзвичайно важливою.

Зеленський робить для держави все, що може

"Сьогодні те, що президент України здійснює в європейських столицях, робить, можливо, більше для своєї держави, аніж воюючі дивізії", – заявив Пацек.

Водночас військовий оцінив, що візит Зеленського має на меті отримати для України літаки, інші види озброєння, а також мотивувати європейські суспільства продовжувати допомагати боротися проти Росії.

"Хотілося б, щоб усі підтримували Україну, як поляки, американці, британці чи країни Балтії, але є, як є. Треба мати справу з реальною ситуацією, Зеленський робить те, що може", – додав генерал.

Втім, за словами військового, "хороші промови роблять багато, але не все". Чим явно дорікнув країнам-партнерам за політичну неквапливість.

"Постачання Україні танків, артилерії, роздуми про літаки є запізнілим. Останні потрібні, як повітря, щоб українці пішли у контрнаступ", – констатував Пацек.

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За словами директора зовнішньої політики Центру європейських реформ Яна Бонда, візит Зеленського до Брюсселя, невдовзі після саміту Україна – ЄС у Києві, є важливим елементом "театру". Він показує Росії, що Євросоюз твердо підтримує Україну.

"Європо! Ми захищаємося від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу. Ми захищаємось. Ми, українці, з вами на полі бою. Я дякую вам за те, що ми захищаємося разом! І ми мусимо захиститися!", – заявив Зеленський у Європарламенті.

На переконання Бонда, по суті лідери ЄС повинні розглянути чотири ключові питання. А саме:

як забезпечити постачання зброї,

як зберегти функціонування української економіки,

як зберегти політичну лінію щодо заявки України на членство,

як продовжувати посилювати тиск на Росію економічно та дипломатично.

Як змінилися заяви європейських політиків за рік війни

І, слід визнати, заклики Києва таки було почуто. Тепер, коли стільки всього відбулося, від європейських діячів лунають меседжі, яких нещодавно іще так не вистачало.

"Україна – це Європа, і ваше майбутнє – в Європейському Союзі. Зараз країни ЄС повинні терміново розглянути можливість надати Україні винищувачі та зброю дальньої дії. Наша відповідь має бути пропорційною загрозі, і ця загроза має екзистенціальний характер", – закликала президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Дійсно, іще рік тому подібні заяви, коли президент Зеленський з атакованого Києва приєднався до саміту ЄС та повідомив європейським лідерам, що вони можуть побачитися востаннє, годі було й уявити. Нині ж –реальність зовсім інша. І тенденція прогресує.

Вочевидь, Європа, як і весь вільний світ, впевнилася у бажанні українців боротися до переможного кінця. А, можливо, було зроблено також висновки з подій столітньої давнини, коли Україну не було повною мірою почуто, наслідки чого згодом відчули більшість народів континенту.

Скоріш за все, багато факторів мають місце. Адже зрозуміло, що зволікати більше не можна. Потрібно діяти негайно – щоб у найближчій перспективі зупинити російську необільшовистську навалу й не допустити подальшого поширення війни, руйнувань та хаосу.

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"Росія є агресором. Роками ми застерігали від її імперіалізму. Тому Польща першою стала на бік України і показала, що це війна за майбутнє Європи та свободу світу", – такий допис можна прочитати у твітері Канцелярії прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в контексті його зустрічі із Зеленським у Брюсселі.

Із зазначеною тезою важко не погодитися. Тож боротьба триває. Повторення помилок минулого є недопустимим. Як і надання пропозицій щодо альтернатив нашої спільної перемоги.