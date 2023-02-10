Весомый шаг к победе: чем ознаменовалось турне Зеленского по странам Европы

105 лет назад произошло одно из ключевых событий отечественного государства и дипломатии — подписание Берестейского мирного договора, когда Украинская Народная Республика получила первое международное признание. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Как визита Зеленского в ЕС строит новую архитектуру безопасности

Именно тогда, в горне войны, народ Украины начал заявлять о себе как о самостоятельном игроке, место которого среди свободных наций мира.

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Впрочем, долго устоять молодая УНР не смогла. Причин можно назвать несколько, среди которых близорукость тогдашнего европейского истеблишмента и, как следствие, необъективное восприятие реалий и вызовов.

Современное Украинское государство несмотря на то, что почти 32 года как независимое, также находится на стадии признания. Правда, не дипломатического, а геополитического, ведь именно на его территории решается будущая судьба Европы и мира и Украина является главным субъектом этого процесса.

Европейского турне президента Владимира Зеленского, 8 февраля находившегося в Лондоне и Париже, а 9 февраля выступившего с речью и встреченного овациями в Европарламенте, можно считать весомым шагом на пути к построению новой архитектуры безопасности, где одну из ключевых скрипок будет играть именно Украина. Поэтому, по мнению польского генерала Богуслава Пацека, дипломатическая миссия, которую взял на себя президент Украины, чрезвычайно важна.

Зеленский делает для государства все, что может

"Сегодня то, что президент Украины осуществляет в европейских столицах, дает, возможно, больше для своего государства, чем воюющие дивизии", – заявил Пацек.

В то же время, военный оценил, что целью визита Зеленского есть получение для Украины самолетов, других видов вооружения, а также мотивация европейского общества продолжать помогать бороться против России.

"Хотелось бы, чтобы все поддерживали Украину так, как поляки, американцы, британцы или страны Балтии, но есть как есть. Надо иметь дело с реальной ситуацией, Зеленский делает то, что может", – добавил генерал.

Впрочем, по словам военного, "хорошие речи делают многое, но не все". Чем он явно упрекнул странам-партнерам за политическую неторопливость.

"Поставка Украине танков, артиллерии, размышления о самолетах есть запоздалыми. Последние нужны, как воздух, чтобы украинцы пошли в контрнаступление", – констатировал Пацек.

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По словам директора внешней политики Центра европейских реформ Яна Бонда, визит Зеленского в Брюссель, вскоре после саммита Украина – ЕС в Киеве, является важным элементом "театра". Он указывает России, что Евросоюз твердо поддерживает Украину.

"Европа! Мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира. Мы защищаемся. Мы, украинцы, с вами на поле боя. Я благодарю вас за то, что мы защищаемся вместе! И мы должны защититься!", – заявил Зеленский в Европарламенте.

По убеждению Бонда, по сути, лидеры ЕС должны рассмотреть четыре ключевых вопроса. А именно:

как обеспечить поставки оружия,

как сохранить функционирование украинской экономики,

как сохранить политическую линию по заявке Украины на членство,

как продолжать усиливать давление на Россию экономически и дипломатично.

Как изменились заявления европейских политиков за год войны

И, следует признать, призывы Киева все же были услышаны. Теперь, когда столько всего произошло, от европейских деятелей раздаются месседжи, которых еще недавно так не хватало.

"Украина – это Европа, и ваше будущее – в Европейском Союзе. Сейчас страны ЕС должны срочно рассмотреть возможность предоставить Украине истребители и оружие дальнего действия. Наш ответ должен быть пропорционален угрозе, и эта угроза носит экзистенциальный характер", – призвала президент Европарламента Роберта Мецола.

Действительно, еще год назад подобные заявления, когда президент Зеленский из атакованного Киева присоединился к саммиту ЕС и сообщил европейским лидерам, что они могут увидеться в последний раз, даже не представлялись. Сейчас же реальность совсем другая. И тенденция прогрессирует.

Очевидно, что Европа, как и весь свободный мир, убедилась в желании украинцев бороться до победного конца. А, возможно, были сделаны также выводы из событий столетней давности, когда Украина не была в полной мере услышана, последствия чего почувствовали большинство народов континента.

Скорее всего, многие факторы имеют место. Понятно ведь, что медлить больше нельзя. Необходимо действовать немедленно – чтобы в ближайшей перспективе остановить российское необольшевистское нашествие и не допустить дальнейшего распространения войны, разрушений и хаоса.

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"Россия является агрессором. Годами мы предостерегали от ее империализма. Поэтому Польша первой стала на сторону Украины и показала, что это война за будущее Европы и свободу мира", – такое сообщение можно прочитать в твиттере Канцелярии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в контексте его встречи с Зеленским в Брюсселе.

С указанным тезисом трудно не согласиться. Так что борьба продолжается. Повторение ошибок прошлого недопустимо. Как и предоставление предложений по альтернативам нашей общей победы.