Можлива сварка між Україною і Польщею стала б найбільшим ідіотизмом в історії, – Туск

Поляки продовжують блокувати українське зерно. На фоні цього Дональд Туск заявив, що можлива сварка між Україною та Польщею "стала б найбільшим ідіотизмом в історії".

Відповідну думку він озвучив під час брифінгу. Польський прем'єр-міністр додав, що Польща – остання країна, яка повинна доводити свою солідарність з нашою державою.

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Дефіциту у відносинах немає

За словами Дональда Туска, відсутній дефіцит у польсько-українських відносинах. Водночас він констатував, що щодо експорту зерна є критичний момент.

Також Туск звернувся до інших країни Заходу. Він закликав їх "нарешті зрушитися з місця та серйозно сприйняти свої зобов'язання перед Україною".

Що стосується "одного критичного моменту щодо експорту українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції до Польщі в Європу", то прем'єр висловив сподівання, що з цього приводу українські політики "утримаються від емоційних коментарів".

Тут потрібно шукати рішення, а не шукати щось, що могло б нас розділити, тому що це було б найбільшим ідіотизмом в історії наших народів, якби ми зараз посварилися і не знайшли рішення в цьому питанні, тому що ми потребуємо один одного, як ніколи,

– підкреслив він.

Фермери з Литви не підтримають блокаду

Зауважимо, що поляки анонсували з 1 березня блокаду на кордоні з Литвою. Тим часом глава Литовської асоціації виробників зерна Аушріс Маціяускас заявив, що литовські аграрії перешкоджати постачанню українського зерна не планують. За його словами, більшою проблемою для них є російське продовольство.

Литовські фермери не блокували, не блокують і не збираються блокувати українське зерно… Ми бачимо проблему, але розуміємо ситуацію,

– наголосив він.

Він додав, що лідери українських фермерів до Литви приїжджали восени 2023 року. Відбувався круглий стіл між українцями та литовцями, під час якого обговорювали, як розв'язати проблему. Він зазначив, що необхідно контролювати та вести облік.

Потрібно робити все це, чого теж не робить литовський уряд, але ми не збираємося блокувати, як це роблять поляки,

– наголосив представник литовських аграріїв.

Водночас Маціяускас зазначив, що суттєвіший вплив на ситуацію з цінами на агропродукцію всередині Литви мають постави зерна з Росії. Зауважимо, що їх досі не заборонили санкціями ЄС.