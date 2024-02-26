Глава Литовської асоціації виробників зерна Аушріс Маціяускас заявив, що аграрії з його країни не планують перешкоджати постачанню українського зерна. Водночас він додав, що для них значно більшою проблемою є продовольство з Росії.

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Литовські фермери до блокади не долучаться

Зауважимо, що раніше поширювалася інформація, що до антиукраїнської блокади долучаться також литовські аграрії.

Литовські фермери не блокували, не блокують і не збираються блокувати українське зерно… Ми бачимо проблему, але розуміємо ситуацію,

– зазначив він.

Маціяускас додав, що лідери українських фермерів приїжджали восени 2023 року. Литовці й українці мали круглий стіл, обговорювали, як розв'язати проблему. За його словами, потрібно контролювати та вести облік.

Потрібно робити все це, чого теж не робить литовський уряд, але ми не збираємося блокувати, як це роблять поляки,

– наголосив представник литовських аграріїв.

Водночас він зазначив, що на ситуацію з цінами на агропродукцію всередині Литви суттєвіший вплив мають поставки російського зерна. Слід розуміти, що санкції ЄС їх досі не заборонили.

Латвія пішла своїм шляхом

Звернімо увагу, що Латвія – сусідня з Литвою держава – на рівні національного законодавства вже заборонила імпорт зерна з Росії.

Також міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе у Брюсселі вимагав запровадити загальноєвропейські санкції щодо російської агропродукції. Крім того, він запропонував замінити зерно з Росії на українське.

Усе, що імпортується з Росії, може імпортуватися з України. Таким чином (забороною імпорту з Росії – 24 Канал) ми підтримаємо Україну, а не допомагатимемо Росії підгодовувати її машину війни,

– підкреслив чиновник.

Звернімо увагу, що протести польських фермерів лиш набирають обертів. Вони вже навіть заблокували пункт пропуску на кордоні з Німеччиною. Паралельно вони блокують рух для вантажівок на шести напрямках на кордоні між Польщею й Україною.