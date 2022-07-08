Убивця експрем'єра Японії назвав мотив нападу

У Японії правоохоронці розслідують вбивство експрем'єр-міністра Сіндзо Абе. Зокрема, допитують 41-річного вбивцю Тецую Ямагамі.

Про вбивцю колишнього прем'єр-міністра Японії відомо зовсім небагато. Тецуя Ямагамі – мешканець міста Нара, в якому і трапилася трагедія.

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Убивця каже, що мав образу на Абе

Тецую Ямагамі затримали і зараз з ним працюють правоохоронці. Відомо, що чоловік на початку 2000-х три роки провів у Морських силах оборони.

Під час перших допитів Ямагамі розповів причину вбивства експрем'єр-міністра. Чоловік сказав, що мав образу на Сіндзо Абе, тому і вирішив помститися йому в такий спосіб. З чим саме пов'язана образа – поки невідомо.

Убивство Сіндзо Абе

Напередодні японські ЗМІ повідомляли, що Тацуя Ямагамі заявив, що не мав зла на політичні переконання експрем'єр-міністра.

8 липня експрем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе прибув до міста Нара в Японії, де виступив з промовою на підтримку Ліберально-демократичної партії, адже в країні скоро відбудуться вибори.

Під час цього виступу пролунали два постріли. Нападник вистрілив у політика з дробовика. Після замаху японський політик втратив свідомість і не подавав ознак життя. Таку інформацію озвучило місцеве видання з посиланням на співробітника служби надзвичайних ситуацій. Журналісти повідомляють, що Абе був поранений у шию та груди. Саме з цих частин тіла текла кров. Зрештою, життя політика обірвалося.

Убивцю затримали одразу ж після скоєння злочину. Як повідомляли місцеві журналісти, Тецуя Ямагамі кілька хвилин слухав промову Абе, а тоді вистрілив. Звуки пострілів були гучними та схожими на вибух. На кадрах з місця трагедії, які опублікували японські ЗМІ, видно, що зброя, з якої стріляв нападник, обмотана скотчем.

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