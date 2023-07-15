У ПАР передумали запрошувати Путіна на саміт БРІКС: що змінилося

У ПАР "передумали" запрошувати російського диктатора Владіміра Путіна на саміт БРІКС. У країні змінили думку після розмови з Андрієм Єрмаком.

Про це в ефірі "Ми – Україна" заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква. Він наголосив, що переговори між країнами продовжувалися після візиту африканської делегації до Києва, повідомляє 24 Канал.

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Чому ПАР змінила думку щодо візиту Путіна

Жовква акцентував, що 13 липня відбулася телефонна розмова між Володимиром Зеленський та президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Після цього дипломатичний радник Рамафоси був на зустрічі з українськими представниками у Копенгагені.

Тобто Сідні Муфамаді (радник президента ПАР з національної оборони – 24 Канал), він зустрічався з українською делегацією, з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. І ми говорили також про ці питання,

– пояснив Жовква, чому ПАР збирається відмовляти Путіна.

Видання Financial Times стверджує, що Рамафоса дійсно буде відмовляти російського диктатора від візиту до Йоганнесбурга. Ймовірно, це станеться на саміті Росія – Африка, який запланований на кінець липня у Санкт-Петербурзі.

Оскільки ПАР входить до країн, які підписали Римський статут, то вони зобов'язані виконати рішення Міжнародного кримінального суду й заарештувати Путіна відразу після приїзду до Йоганнесбурга.

У МКС зробили заяву щодо можливого візиту Путіна до ПАР

У Південно-Африканській Республіці 22 – 24 серпня заплановано проведення саміту БРІКС. Традиційними учасниками, окрім ПАР, є Бразилія, Індія, Китай та Росія. Оскільки ПАР неодноразово запрошувала Путіна на саміт, у Міжнародному суді вирішили зробити заяву.

Прокурор МКС Карім Хан заявив, що Південна Африка має дотримуватися міжнародного права і вчинити "правильно", якщо президент Путін приїде в країну.

"Південна Африка десятиліттями відчувала на собі злочин проти людства, злочин апартеїду, я не думаю, що їм потрібні мої повчання. Вони добровільно є державою-учасницею МКС, вони знають, що таке закон, і я думаю, що вони вчинять правильно. І ми оцінимо, що насправді відбувається на саміті БРІКС, і відповідним чином відреагуємо", – наголосили в МКС.