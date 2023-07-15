В ЮАР передумали приглашать Путина на саммит БРИКС: что изменилось

В ЮАР "передумали" приглашать российского диктатора Владимира Путина на саммит БРИКС. В стране изменили мнение после разговора с Андреем Ермаком.

Об этом в эфире "Мы – Украина" заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква. Он подчеркнул, что переговоры между странами продолжались после визита африканской делегации в Киев, сообщает 24 Канал.

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Почему ЮАР изменила мнение о визите Путина

Жовква акцентировал, что 13 июля состоялся телефонный разговор между Владимиром Зеленским и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. После этого дипломатический советник Рамафосы был на встрече с украинскими представителями в Копенгагене.

То есть Сидни Муфамади (советник президента ЮАР по национальной обороне – 24 Канал), он встречался с украинской делегацией, с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. И мы говорили также об этих вопросах,

– объяснил Жовква, почему ЮАР собирается отказывать Путину.

Издание Financial Times утверждает, что Рамафоса действительно будет отказывать российскому диктатору от визита в Йоханнесбург. Вероятно, это произойдет на саммите Россия-Африка, который запланирован на конец июля в Санкт-Петербурге.

Поскольку ЮАР входит в страны, подписавшие Римский устав, они обязаны выполнить решение Международного уголовного суда и арестовать Путина сразу после приезда в Йоханнесбург.

В МКС сделали заявление о возможном визите Путина в ЮАР

В Южно-Африканской Республике 22 – 24 августа запланировано проведение саммита БРИКС. Традиционными участниками, кроме ЮАР, Бразилия, Индия, Китай и Россия. Поскольку ЮАР неоднократно приглашала Путина на саммит, в Международном суде решили сделать заявление.

Прокурор МКС Карим Хан заявил, что Южная Африка должна соблюдать международное право и поступить "правильно", если президент Путин приедет в страну.

"Южная Африка десятилетиями чувствовала на себе преступление против человечества, преступление апартеида, я не думаю, что им нужны мои наставления. Они добровольно являются государством-участником МКС, они знают, что такое закон, и я думаю, что они поступят правильно. И мы оценим, что на самом деле проходит на саммите БРИКС, и соответствующим образом отреагируем", – подчеркнули в МКС.