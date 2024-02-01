Дуже ефективно завдали удари, – Романенко розібрав атаку по Криму

На окупованому півострові 31 січня пролунали вибухи. Звуки "бавовни" чули у різних районах, зокрема у Севастополі, Саках, Феодосії. Згодом стало відомо про влучання в районі аеродрому Бельбек.

Для України важливо знижувати бойовий потенціал ворога, зокрема й такими ударами. Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що є кілька способів, як це робити.

До теми Чекаємо на фото, – Ігнат про удар по Бельбеку та його наслідки для ворога

Україна має стратегічні досягнення в акваторії Чорного моря

Послабити потенціал Росії можна, знищуючи конкретні вогневі одиниці. Але також можна руйнувати цілі системи розвідки та управління. Такі дії матимуть вплив навіть на ті засоби, які ще залишаються в окупантів.

Така практика дуже ефективна й українське командування про неї знає. Десятирічний досвід війни також підказує правильні ходи. Варто згадати удари по системі розвідки, Чорноморському флоту, які призвели до наслідків стратегічного рівня – Росія була змушена перевести свої судна у Новоросійськ та в інші порти. Це дозволило Україні організувати зернову діяльність і загалом послабити дії ворога навколо Кримського півострова.

Це досягнення стратегічного рівня, яке ми здобули у 2023 році в морі. Також пам'ятаємо про удари по командному пункту у Юхаріній балці. Це пункт управління всією системою кримської ППО. Він глибоко в скелі, але попри це ми чітко знали координати й дуже ефективно завдали удари. Були великі втрати як по споруді, системі забезпечення, так і по особовому складу, який треба довго готувати,

– розповів генерал-лейтенант у відставці.

Вдалося порушити системи управління росіян

Такі удари порушують систему управління на всьому півострові, виникають серйозні проблеми з авіацією, ППО. Тому окупанти були змушені перевести свої пункти з аеродрому Бельбек на інші. Але технічно їм вже не вдасться досягти того рівня управління і розвідки, який вони мали раніше, тож з оперативного погляду їхній потенціал значно знизився.

Щодо аеродрому Бельбек, то, очевидно, що важливий кінцевий результат дії всього авіаційного комплексу. Тобто це не лише літак з пілотом у повітрі, а й та частина, яка розташована на землі й забезпечує їхні дії,

– наголосив Ігор Романенко.

Сьогодні Україна перебуває в активній стратегічній обороні. Власне з огляду на ситуацію в Криму, ми й бачимо цю активність. У Бельбеку знищують системи протиповітряної оборони й управління, тим самим, порушуючи дії ворога. Далі, враховуючи послаблення ППО, можна завдавати ударів по літальних апаратах, які там розташовані.

Вибухи у Бельбеку: що сталося