Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що ця стратегія спрямована на те, аби захист росіян з повітря значно зменшився. Це допомагало б уражати військові об'єкти в Криму. До слова, вибухи на півострові чули у другій половині дня.

До теми В ISW проаналізували вибухові події в районі аеродрому "Бельбек" в Криму 31 січня

Росіяни насичують півострів системами протиповітряної оборони, відповідними балістичними пусковими установками. Ними вони б'ють по території материкової України. Наприклад, дуже часто загарбники випускають ракети С-300 з околиць Джанкою.

Якщо говорити про ці атаки, що відбулися, Бельбек у цьому списку звичайно, є у пріоритеті,

– наголосив Братчук.

Адже цей той аеродром, на якому є дуже багато авіаційної техніки ворога. Вона може завдавати ударів, зокрема, по позиціях українських військових та по регіонах України в тилу. До слова, це не вперше, коли на Бельбек прилітає.

"Пункт номер один" – Бельбек – було уражено. У будь-якому разі, це задало шкоди військовому об'єкту, який є одним з ключових", – додав речник Української добровольчої армії "Південь".

Ворог не встигає

Тим часом гауляйтер Севастополя заявляв про те, що пошкоджено будинки у садовому кооперативі "Усть-Бельбек". Від місця влучання вони розташовані приблизно за 250 – 300 метрів.

"І коли говорили, зокрема, наші високопосадовці, військові про те, що буде уражатися саме система протиповітряної оборони в Криму, то ми бачимо, що це і відбувається", – зауважив Сергій Братчук.

Попри насиченість різними засобами ППО, росіяни не встигають реагувати на всі виклики та відбивати усі ракети, які летять у їхній бік. До слова, 31 січня повітряна тривога на півострові лунала понад 3 години.

Планування дуже чітке. Розвідка знала про ті моменти, які можна використати. Думаю, що такі атаки будуть ставати частішими й, власне, це призводить до ефективних ударів Повітряних сил,

– наголосив речник Української добровольчої армії "Південь".

Вибухи в районі Бельбеку: що відомо