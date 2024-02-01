Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що ця стратегія спрямована на те, аби захист росіян з повітря значно зменшився. Це допомагало б уражати військові об'єкти в Криму. До слова, вибухи на півострові чули у другій половині дня.
До теми В ISW проаналізували вибухові події в районі аеродрому "Бельбек" в Криму 31 січня
Росіяни насичують півострів системами протиповітряної оборони, відповідними балістичними пусковими установками. Ними вони б'ють по території материкової України. Наприклад, дуже часто загарбники випускають ракети С-300 з околиць Джанкою.
Якщо говорити про ці атаки, що відбулися, Бельбек у цьому списку звичайно, є у пріоритеті,
– наголосив Братчук.
Адже цей той аеродром, на якому є дуже багато авіаційної техніки ворога. Вона може завдавати ударів, зокрема, по позиціях українських військових та по регіонах України в тилу. До слова, це не вперше, коли на Бельбек прилітає.
"Пункт номер один" – Бельбек – було уражено. У будь-якому разі, це задало шкоди військовому об'єкту, який є одним з ключових", – додав речник Української добровольчої армії "Південь".
Ворог не встигає
Тим часом гауляйтер Севастополя заявляв про те, що пошкоджено будинки у садовому кооперативі "Усть-Бельбек". Від місця влучання вони розташовані приблизно за 250 – 300 метрів.
"І коли говорили, зокрема, наші високопосадовці, військові про те, що буде уражатися саме система протиповітряної оборони в Криму, то ми бачимо, що це і відбувається", – зауважив Сергій Братчук.
Попри насиченість різними засобами ППО, росіяни не встигають реагувати на всі виклики та відбивати усі ракети, які летять у їхній бік. До слова, 31 січня повітряна тривога на півострові лунала понад 3 години.
Планування дуже чітке. Розвідка знала про ті моменти, які можна використати. Думаю, що такі атаки будуть ставати частішими й, власне, це призводить до ефективних ударів Повітряних сил,
– наголосив речник Української добровольчої армії "Південь".
Вибухи в районі Бельбеку: що відомо
- Після вибухів на тимчасово окупованому півострові стало відомо, що у районі аеродрому Бельбек почалася пожежа. Згодом командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув, що успішно відпрацювали українські захисники. Він зауважив про те, що на аеродромі Бельбек штатно базується 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації. І, мовляв, українські військові обов'язково повернуться на рідне летовище.
- У мережі повідомили, що під атаку потрапив пункт зв'язку військової частини. Згідно з відкритими даними, військовий об'єкт належить до аеродрому Бельбек. За даними міжнародних OSINT-дослідників, прилетіло по радіолокаційному містечку.
- Очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розказала, що росіяни визнали те, що на території тимчасово окупованого Криму "знайшли прихисток" 5 ракет. Також ворог визнав, що не встиг розосередити льотний склад на Бельбеку.