Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что эта стратегия направлена на то, чтобы защита россиян с воздуха значительно уменьшилась. Это помогало бы поражать военные объекты в Крыму. К слову, взрывы на полуострове слышали во второй половине дня.
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Россияне насыщают полуостров системами противовоздушной обороны, соответствующими баллистическими пусковыми установками. Ими они бьют по территории материковой Украины. Например, очень часто захватчики выпускают ракеты С-300 из окрестностей Джанкоя.
Если говорить об этих атаках, произошедших, Бельбек в этом списке, конечно, в приоритете,
– подчеркнул Братчук.
Ведь этот тот аэродром, на котором очень много вражеской авиационной техники. Она может наносить удары, в частности, по позициям украинских военных и по регионам Украины в тылу. К слову, это не впервые, когда на Бельбек прилетает.
"Пункт номер один" – Бельбек – был поражен. В любом случае это нанесло ущерб военному объекту, который является одним из ключевых", – добавил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".
Враг не успевает
Между тем гауляйтер Севастополя заявлял о том, что повреждены дома в садовом кооперативе "Усть-Бельбек". От места попадания они расположены примерно в 250 – 300 метрах.
"И когда говорили, в частности, наши чиновники, военные о том, что будет поражаться именно система противовоздушной обороны в Крыму, то мы видим, что это и происходит", – отметил Сергей Братчук.
Несмотря на насыщенность различными средствами ПВО, россияне не успевают реагировать на все вызовы и отражать все ракеты, которые летят в их сторону. К слову, 31 января воздушная тревога на полуострове звучала более 3 часов.
Планирование очень четкое. Разведка знала о тех моментах, которые можно использовать. Думаю, что такие атаки будут становиться более частыми и, собственно, это приводит к эффективным ударам Воздушных сил,
– отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".
Взрывы в районе Бельбека: что известно
- После взрывов на временно оккупированном полуострове стало известно, что в районе аэродрома Бельбек начался пожар. Впоследствии командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул, что успешно отработали украинские защитники. Он отметил о том, что на аэродроме Бельбек штатно базируется 204-я Севастопольская бригада тактической авиации. И, мол, украинские военные обязательно вернутся на родной аэродром.
- В сети сообщили, что под атаку попал пункт связи военной части. Согласно открытым данным, военный объект относится к аэродрому Бельбек. По данным международных OSINT-исследователей, прилетело по радиолокационному городку.
- Руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что россияне признали то, что на территории временно оккупированного Крыма "нашли убежище" 5 ракет. Также враг признал, что не успел рассредоточить летный состав на Бельбеке.