Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что эта стратегия направлена на то, чтобы защита россиян с воздуха значительно уменьшилась. Это помогало бы поражать военные объекты в Крыму. К слову, взрывы на полуострове слышали во второй половине дня.

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Россияне насыщают полуостров системами противовоздушной обороны, соответствующими баллистическими пусковыми установками. Ими они бьют по территории материковой Украины. Например, очень часто захватчики выпускают ракеты С-300 из окрестностей Джанкоя.

Если говорить об этих атаках, произошедших, Бельбек в этом списке, конечно, в приоритете,

– подчеркнул Братчук.

Ведь этот тот аэродром, на котором очень много вражеской авиационной техники. Она может наносить удары, в частности, по позициям украинских военных и по регионам Украины в тылу. К слову, это не впервые, когда на Бельбек прилетает.

"Пункт номер один" – Бельбек – был поражен. В любом случае это нанесло ущерб военному объекту, который является одним из ключевых", – добавил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Враг не успевает

Между тем гауляйтер Севастополя заявлял о том, что повреждены дома в садовом кооперативе "Усть-Бельбек". От места попадания они расположены примерно в 250 – 300 метрах.

"И когда говорили, в частности, наши чиновники, военные о том, что будет поражаться именно система противовоздушной обороны в Крыму, то мы видим, что это и происходит", – отметил Сергей Братчук.

Несмотря на насыщенность различными средствами ПВО, россияне не успевают реагировать на все вызовы и отражать все ракеты, которые летят в их сторону. К слову, 31 января воздушная тревога на полуострове звучала более 3 часов.

Планирование очень четкое. Разведка знала о тех моментах, которые можно использовать. Думаю, что такие атаки будут становиться более частыми и, собственно, это приводит к эффективным ударам Воздушных сил,

– отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

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