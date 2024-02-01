Командующий Военно-воздушных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук фактически подтвердил удары, опубликовав кадры с места событий. Он поблагодарил украинские силы за точные действия на временно оккупированной территории. На видео – большие облака дыма, поднимающиеся над аэродромом.

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Россия заявляет о перехвате ракет

Министерство обороны России утверждает, что якобы было перехвачено 20 украинских ракет, 17 из которых – "на подлете к Севастополю" и еще три "в других местах" оккупированного Крыма.

Обломки ракет, по словам оккупантов, упали в Любимовке, повредив здания на улице Федоровская, и на территории садового общества "Усть-Бельбек".

Известный блогер, связанный с Кремлем, утверждал, что украинские силы использовали во время ударов крылатые ракеты Storm Shadow,

– пишут в Институте изучения войны.



Последствия взрывов в районе аэродрома "Бельбек" в оккупированном Крыму / Скриншот из видео, которое распространил командующий ВВС Украины

Обратите внимание! В ISW констатируют, что пока не имеют доказательств относительно того, какие именно цели были поражены в районе аэродрома "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.

Не первая и не последняя атака