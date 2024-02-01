Командувач Військово-повітряних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук фактично підтвердив удари, опублікувавши кадри з місця подій. Він подякував українським силам за точні дії на тимчасово окупованій території. На відео – великі хмари диму, що піднімаються над аеродромом.

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Росія заявляє про перехоплення ракет

Міністерство оборони Росії стверджує, що нібито було перехоплено 20 українських ракет, 17 з яких – "на підльоті до Севастополя" та ще три "в інших місцях" окупованого Криму.

Уламки ракет, за словами окупантів, впали в Любимівці, пошкодивши будівлі на вулиці Федорівська, та на території садового товариства "Усть-Бельбек".

Відомий блогер, пов'язаний з Кремлем, стверджував, що українські сили використовували під час ударів крилаті ракети Storm Shadow,

– пишуть в Інституті вивчення війни.



Наслідки вибухів в районі аеродрому Бельбек в окупованому Криму / Скриншот з відео, яке поширив командувач ВПС України

Зверніть увагу! У ISW констатують, що поки не мають доказів стосовно того, які саме цілі були уражені в районі аеродрому "Бельбек" в тимчасово окупованому Криму.

Не перша та не остання атака