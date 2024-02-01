Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что именно произошло в том районе. Стоит заметить, что на удар по Бельбеку намекал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, пишет 24 Канал.
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Что известно о последствиях атаки на аэродром Бельбек
Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты уже и сами признали, что 5 ракет "нашли убежище" на территории временно оккупированного Крыма.
Даже обозначили места, где это произошло. И признали, в том числе, что не успели рассредоточить летный состав на Бельбеке.
В частности, самолеты, которые были повреждены в самом Бельбеке. Ну и, конечно, есть подтверждение от командующего Воздушных сил о том, что Крым – это Украина, и мы возвращаем свое,
– заявила спикер.
По ее словам, сколько бы систем ПВО Россия не стянула в Крым – каждую найдем и с каждой поработаем индивидуально. В частности, и перекрытие движения на Керченском мосту снова было связано с переориентацией систем ПВО. Ведь россияне пытаются улучшить защиту тех объектов, которые считают для себя стратегически важными.
"Мы тщательно наблюдаем за этими маневрами и понимаем, что в принципе расположение систем ПВО определенным образом обозначает другие объекты, которые стоят нашего внимания", – заявила Наталья Гуменюк.
Россиянам прилетело по Бельбеку
- Во временно оккупированном Крыму во второй половине дня 31 января прогремели взрывы. Тогда в телеграм-канале "Крымский ветер" написали, что в районе аэродрома Бельбек вспыхнул мощный пожар. Однако тогда не было данных о том, что именно пылает у россиян.
- Впоследствии командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук намекнул на успешную работу наших военных. Ведь он написал, что в составе Воздушных сил есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации, которая штатно базируется на аэродроме Бельбек. Генерал-лейтенант пообещал, что украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром.
- В телеграм-канале "Крымский ветер" написали, что под атакой был пункт связи воинской части 80159, который, согласно открытым данным, относится к аэродрому Бельбек. Международные OSINT-исследователи также заявили, что в Бельбек прилетело по радиолокационному городку.