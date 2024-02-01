Карта боевых действий по состоянию на 1 февраля / Коллаж 24 Канала
Украинские защитники уже 708 сутки борются против широкомасштабной агрессии России, изгоняя врага с временно оккупированных территорий нашего государства. В то же время противник не прекращает активно штурмовать фронт.
За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. В общем враг нанес 8 ракетных и 94 авиационных удара, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Силы обороны отбили атаки россиян возле Синьковки: смотрите на карте
Россияне атаковали в районе Тернов: смотрите на карте
ВСУ отбили атаки возле Богдановки: смотрите на карте
Россия пытается окружить Авдеевку: смотрите на карте
Украинская армия сдерживает россиян возле Красногоровки: смотрите на карте
Оккупанты штурмовали позиции Украины возле Золотой Нивы: смотрите на карте
Что происходит на Юге
ВСУ отбили атаки возле Приютного: смотрите на карте
Какова ситуация на других направлениях
Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике
В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Подразделения ракетных войск нанесли удары по 5 артиллерийских средствах, 1 складу боеприпасов и 4 средствах противовоздушной обороны противника.