За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. В общем враг нанес 8 ракетных и 94 авиационных удара, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Как изменился фронт на Востоке Украины

На Купянском направлении наши защитники отбили 6 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

Силы обороны отбили атаки россиян возле Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении украинские воины отбили 9 атак противника в районах Тернов, Ямполовки и Торского Донецкой области.

Россияне атаковали в районе Тернов: смотрите на карте

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 6 атак оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

ВСУ отбили атаки возле Богдановки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 12 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Россия пытается окружить Авдеевку: смотрите на карте

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 10 атак.

Украинская армия сдерживает россиян возле Красногоровки: смотрите на карте

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

Оккупанты штурмовали позиции Украины возле Золотой Нивы: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 8 атак противника севернее Приютного, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

ВСУ отбили атаки возле Приютного: смотрите на карте

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, течение минувших суток противник прибег к трем попыткам штурмовых действий. Ни одна из них успеха не имела.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Какова ситуация на других направлениях

На Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском і Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 5 артиллерийских средствах, 1 складу боеприпасов и 4 средствах противовоздушной обороны противника.