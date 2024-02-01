За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. В общем враг нанес 8 ракетных и 94 авиационных удара, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Как изменился фронт на Востоке Украины

Силы обороны отбили атаки россиян возле Синьковки: смотрите на карте

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ВСУ отбили атаки возле Богдановки: смотрите на карте

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Украинская армия сдерживает россиян возле Красногоровки: смотрите на карте

Оккупанты штурмовали позиции Украины возле Золотой Нивы: смотрите на карте

Что происходит на Юге

ВСУ отбили атаки возле Приютного: смотрите на карте

Какова ситуация на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 5 артиллерийских средствах, 1 складу боеприпасов и 4 средствах противовоздушной обороны противника.