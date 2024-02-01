Карта бойових дій станом на 1 лютого / Колаж 24 Каналу
Українські захисники уже 708 добу борються проти широкомасштабної агресії Росії, виганяючи ворога з тимчасово окупованих територій нашої держави. Водночас противник не припиняє активно штурмувати фронт.
Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Сили оборони відбили атаки росіян біля Синьківки: дивіться на карті
Росіяни атакували в районі Тернів: дивіться на карті
ЗСУ відбили атаки біля Богданівки: дивіться на карті
Росія намагається оточити Авдіївку: дивіться на карті
Українська армія стримує росіян біля Красногорівки: дивіться на карті
Окупанти штурмували позиції України біля Золотої Ниви: дивіться на карті
Що відбувається на Півдні
ЗСУ відбили атаки біля Приютного: дивіться на карті
Яка ситуація на інших напрямках
Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці
Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 5 артилерійських засобах, 1 складу боєприпасів та 4 засобах протиповітряної оборони противника.