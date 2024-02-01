Очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що саме відбулось у тому районі. Варто зауважити, що на удар по Бельбеку натякав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, пише 24 Канал.
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Що відомо про наслідки атаки на аеродром Бельбек
Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти вже й самі визнали, що 5 ракет "знайшли прихисток" на території тимчасово окупованого Криму.
Навіть позначили місця, де це відбулося. І визнали в тому числі, що не встигли розосередити льотний склад на Бельбеку.
Зокрема, літаки, які були пошкоджені в самому Бельбеку. Ну і, звісно, є підтвердження від командувача Повітряних сил про те, що Крим – це Україна і ми повертаємо своє,
– заявила речниця.
За її словами, скільки б систем ППО Росія не стягнула в Крим – кожну знайдемо і з кожною попрацюємо індивідуально. Зокрема, й перекриття руху на Керченському мосту знову було пов'язано з переорієнтуванням систем ППО. Адже росіяни намагаються покращити захист тих об'єктів, які вважають для себе стратегічно важливими.
"Ми ретельно спостерігаємо за цими маневрами й розуміємо, що в принципі розташування систем ППО певним чином позначає інші об'єкти, які варті нашої уваги", – заявила Наталія Гуменюк.
Росіянам прилетіло по Бельбеку
- У тимчасово окупованому Криму у другій половині дня 31 січня пролунали вибухи. Тоді у телеграм-каналі "Кримський вітер" написали, що в районі аеродрому Бельбек спалахнула потужна пожежа. Проте тоді не було даних про те, що саме палає у росіян.
- Згодом командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув на успішну роботу наших військових. Адже він написав, що у складі Повітряних сил є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації, яка штатно базується на аеродромі Бельбек. Генерал-лейтенант пообіцяв, що українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідне летовище.
- У телеграм-каналі "Кримський вітер" написали, що під атакою був пункт зв'язку військової частини 80159, який, згідно з відкритими даними, належить до аеродрому Бельбек. Міжнародні OSINT-дослідники також заявили, що в Бельбеку прилетіло по радіолокаційному містечку.