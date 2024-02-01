Очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що саме відбулось у тому районі. Варто зауважити, що на удар по Бельбеку натякав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, пише 24 Канал.

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Що відомо про наслідки атаки на аеродром Бельбек

Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти вже й самі визнали, що 5 ракет "знайшли прихисток" на території тимчасово окупованого Криму.

Навіть позначили місця, де це відбулося. І визнали в тому числі, що не встигли розосередити льотний склад на Бельбеку.

Зокрема, літаки, які були пошкоджені в самому Бельбеку. Ну і, звісно, є підтвердження від командувача Повітряних сил про те, що Крим – це Україна і ми повертаємо своє,

– заявила речниця.

За її словами, скільки б систем ППО Росія не стягнула в Крим – кожну знайдемо і з кожною попрацюємо індивідуально. Зокрема, й перекриття руху на Керченському мосту знову було пов'язано з переорієнтуванням систем ППО. Адже росіяни намагаються покращити захист тих об'єктів, які вважають для себе стратегічно важливими.

"Ми ретельно спостерігаємо за цими маневрами й розуміємо, що в принципі розташування систем ППО певним чином позначає інші об'єкти, які варті нашої уваги", – заявила Наталія Гуменюк.

Росіянам прилетіло по Бельбеку