Летіти могла, але є нюанс: чи справді ракета С-200 вдарила по Кримському мосту

В окупованій Керчі 12 серпня пролунала низка вибухів на Кримському мосту. Тамтешня окупаційна влада стверджувала, що в районі буцім працює протиповітряна оборона. Збила вона, мовляв, ракету С-200.

Шанси, що на Кримський міст випустили ракету С-200 в теорії можливі. Однак для цього потрібно було модифікувати її. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Андрій Крамаров, уточнивши, що є кілька нюансів у роботі ракети.

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Що не так з ракетою С-200

Міноборони Росії повідомило, що начебто вдалось збити ракету, випущену з установки С-200. Відомо, однак, що ця установка знята з українського озброєння і є стаціонарною немобільною.

Теоретично ракета С-200 розроблялась з можливістю завдання ударів як ракета "земля-земля". Для того, щоб оснастити її ядерною боєголовкою і вона могла бути використана у критичному випадку,

– зауважив Андрій Крамаров.

Проте коли навіть росіяни використовують сучасніші комплекси С-300 як балістичну ракету, вони демонструють дуже низьку точність. Можна припустити, що ракета С-200 насправді летіла не як балістична, а як надзвукова крилата ракета.

"Але всі радянські ракети, які розробляли з метою завдання ядерних ударів, мають просто шалене кругове ймовірне відхилення. Тобто від точки, куди вони мають потрапити. Думаю, воно могло сягати і три, і чотири кілометри", – зазначив військовий експерт.

Зрештою, це справді не було так важливо, коли ракета переносила ядерну боєголовку.

Однак шанс є

Можна припустити, що в Україні ракету вдосконалили, взявши за основу двигун, параметри дальності та допрацювали параметри та систему наведення.

Але це все ще дуже-дуже важко, ракетою такого типу влучити в об'єкт як Кримський міст. Ймовірно, завдавали ударів комбіновано, можливо, використовували наші ракетні комплекси. Наприклад, ракета "Нептун" могла б завдати такого удару,

– припустив Крамаров.

Крім того, Україна значно розширила свою номенклатуру безпілотних літальних апаратів. То ж не можна виключити, що на Кримський міст летіли дрони. Зокрема, у комбінації з чимось іншим.

"Теоретично ракета С-200 також могла бути, якщо в ній доопрацювали головка самонаведення. Хоча якихось доказів про те, що це була саме ракета типу С-200, росіяни не надали", – зауважив військовий експерт.

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Основна мета на Кримському мосту

На думку Крамарова, це був удар, що вдень завдали різного типу БпЛА. Ймовірно, його головною метою стало розвідування інформації про стан та розміщення російської ППО. Зауважимо, що в цьому ЗСУ дуже допомагають росіяни, які одразу фільмують роботу, а відповідно й місце протиповітряної оборони.

За непідтвердженою інформацією, влучання у Кримський міст були. Водночас не було повідомлень про критичність завданих ушкоджень.

Головне завдання для нас – це знищення залізничної гілки Кримського мосту, хоч її й так обмежено використовують. У них халепа за халепою, тому що під час останньої атаки морськими дронами була пошкоджена залізнична гілка,

– підкреслив військовий експерт.

Тож через це росіяни вже відмовились від того, щоб перевозити цим шляхом важкі вантажі великими ешелонами. Натомість почали використовувати великий десантний корабель "Оленегорський горняк", який нещодавно успішно підбили.

"Його почали використовувати для перетягування важкої бронетехніки та передислокації в порт Керчі. Потім йде та гілка, що й на Кримському мосту. Відповідно далі – логістика по Криму і Півдню. Але й він трішки не витримав", – зіронізував Крамаров.

Варто зауважити, що в росіян немає більше такого великого десантного корабля. Крім того, логістика з Новоросійська до Керчі загалом є доволі небезпечною, зважаючи на роботу наших морських дронів.

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