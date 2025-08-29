Куйбишевський нафтопереробний завод у російській Самарі призупинив роботу. Це сталося після атаки, яку здійснили Сили оборони вночі 28 серпня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання ASTRA та керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

Що відомо про наслідки атаки Сил оборони по Куйбишевському НПЗ?

Журналісти нагадали, що в ніч на 28 серпня Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі атакували щонайменше 29 українських БпЛА.

У Міністерстві оборони Росії звітували, що всього над регіоном за добу було збито 21 БпЛА. Місцева влада атаку на НПЗ не підтверджувала, прозвітувавши, що атака була відбита, а пожежа була швидко згашена, не називаючи, що саме горіло.

За даними джерел ASTRA в МНС Росії, після масованої атаки на заводі виникло щонайменше 7 вогнищ займання. За даними на 28 серпня підприємство повністю зупинило свою роботу.

Відомо, що один із безпілотників потрапив до установки первинного перероблювання нафти АВТ-4, вона спалахнула. Також БпЛА потрапив до естакади зріджених газів, яка також згодом спалахнула.

Крім цього попадання безпілотників на Куйбишевському НПЗ було зафіксовано у трубопровід з газом, трубопровід з бензином, в установку АВТ-5, в установку виробництва водню, резервуар з дизельним пальним, внаслідок чого паливо було розлито, а вогонь перейшов на ще один такий самий резервуар,

– пишуть журналісти.

За попередніми даними, постраждав один працівник підприємства – Микита Стародуб. Його госпіталізовано.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко також підтверджує зупинку нафтопереробного заводу.

У виданні Reuters зазначили, що у серпні 2025 року обсяг потужностей російського нафтоперероблювання, що простоює (не використовуються), досяг рекордного рівня – 6,4 мільйона тонн на місяць.

Атаки українських дронів стали причиною простоювання до 3,1 мільйона тонн перероблення в серпні, тобто майже половину загального обсягу простоїв – 48%. Росія втратила близько 17% своєї переробної потужності – це близько 1,2 мільйона барелів на день.

