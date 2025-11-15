Удар по Новоросійську: ЗСУ могли розтрощити одразу 7 пускових установок С-400

Днями українські воїни за допомогою дронів та ракет уразили Новоросійськ – один з основних нафтових хабів ворога. Окрім енергетичних збитків ця атака могла знищити декілька ЗРК окупантів.

За оцінками аналітиків із відкритих джерел, під час удару по позиціях С-400 могло перебувати до семи пускових установок. Деталі удару по Новоросійську розповідає 24 Канал із посиланням на телеграм-канал Exilenova+ та OSINT-дослідника М.Т Андерсона.

Актуально Дрони атакували НПЗ у Рязані: над містом – яскраве зарево

Яких збитків могли завдати Росії удари по Новоросійську?

OSINT-дослідник М.Т. Андерсон проаналізував супутникові фото Новоросійська від 11 листопада – за два дні до українського удару.

Він зазначає, що на території зенітного комплексу, який атакувала Україна, було розміщено сім пускових установок ЗРК С-400. Точна кількість знищених чи пошкоджених установок стане зрозумілою після оприлюднення більш свіжих супутникових зображень.



Знімки території зенітної частини в Новоросійську до атаки / Дані Андерсона

Якщо супутникові знімки підтвердять такі дані, цей випадок, ймовірно, стане найбільш значним одночасним знищенням російських систем протиповітряної оборони.

Кадри вибухів у Новоросійську / Відео Exilenova+

До слова, удар Сил оборони України по порту Новоросійська змусив тимчасово зупинити експорт нафти обсягом 2,2 мільйона барелів на добу, а також провокував стрибок світових цін на нафту понад 2%.

Які подробиці інших ударів по території Росії?