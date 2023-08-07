Дві ракети, центр міста, жертви: з'явилися страшні кадри наслідків удару по Покровську

Росіяни вдарили по центру міста Покровська на Донеччині, внаслідок чого було пошкоджено декілька багатоповерхових житлових будинків. Моторошні кадри палаючих будівель одразу почали ширитись мережею.

Власне, обстріл Покровська здійснили окупанти у понеділок ввечері, 7 серпня. Станом на 21:20 відомо про 5 загиблих та 18 постраждалих. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав фото й відео, на яких видно наслідки атаки на це місто в Донецькій області.

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Покровськ після обстрілу

Голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко акцентував на тому, що загарбники цілились по центру Покровська, завдавши двох ударів ракетами з інтервалом у кілька десятків хвилин.

Пошкодили дев'яти та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі.

Очевидно, у такий спосіб окупанти вкотре засвідчили, що є військовими злочинцями та їм байдуже на мирних людей.

Який вигляд має Покровськ після атаки / Фото ОВА, ЗМІ

Лічильник жертв внаслідок ракетних обстрілів та ударів щодня зростає. Ворог стовідсотково буде притягнутий за це до відповідальності.

Важко уявити, що відчувають люди, яким довелось на власні очі побачити цей жах. Від початку повномасштабного вторгнення тисячі, якщо не сотні тисяч, осель українців було зруйновано.

Немає сумнівів у тому, що Росія не зупиниться, якщо її не зупинити. Про це, до речі, говорив глава МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи ракетну атаку по Україні 5 серпня.

Наслідки удару по Покровську: дивіться відео зі сторінки Зеленського

Зазначимо, що, на думку президента Володимира Зеленського, саме перед Україною постало завдання зупинити російський терор. Про це він сказав, якраз-таки коментуючи ракетний удар по Покровську на Донеччині.

Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні,

– додав президент.

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій опублікували кадри, на яких видно поранених внаслідок цього обстрілу.

Під час атаки на Покровськ постраждали люди / Фото ДСНС