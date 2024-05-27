Удари по стратегічних "очах": які наслідки для Росії матиме ураження РЛС "Воронеж-М" під Орськом
Джерело:Defence Express
Безпілотники 26 травня атакували радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в російському Орську. Наслідком удару може бути ураження 50% від всіх загоризонтних РЛС.
Радіолокаційна станція "Воронеж-М" розташована під Орськом Оренбурзької області, що за 1500 кілометрів від поточної лінії фронту.
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Систематичні удари
Раніше також були уражені дві загоризонтні радіолокаційні станції "Воронеж-ДМ" під Армавіром. Відповідно можна зробити висновок, що йдеться про систематичні удари.
І, якщо лише один з таких радарів у Армавірі міг трохи дивитися над малою частиною окупованого Криму, тримаючи у "фокусі" східну частину Середземного моря та Туреччину, то "Воронеж-М" під Орськом взагалі у бік України не дивився,
– йдеться в матеріалі.
Ймовірні наслідки ураження
Задача РЛС під Орськом – попередити про політ балістичних ракет у секторі від Перської затоки до Японського моря. Тобто відповідальність "Воронеж-М" під Орськом, в першу чергу, Китай, а також Індія та Пакистан, а окрім них – можливі пускові райони в Індійському океані.
Якщо виведення з ладу "Ворнеж-М" підтвердиться, то мова йде про ураження 50% від всіх загоризонтних РЛС, які відповідають за умовний напрям "південь – південий схід". Хоча зараз Росія все ще має огляд у бік Китаю завдяки "Воронеж-ДМ" під Барнаулом та "Воронеж-М" під Усольє-Сибірське Іркутської області. Дальність до них від умовного Краматорська – близько 3,2 тисячі та 4,5 тисячі кілометрів по прямій,
– розповідають аналітики.
Також цікаво, що якщо ураження підтвердиться, то знову з'являється риторичне питання, чому такі стратегічні об'єкти у Росії перебувають взагалі без прикриття ППО.
Удар на рекордній відстані: що відомо
- Дрон української розвідки атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж-М". Наслідки атаки безпілотників ГУР по російській радіолокаційної станції, що була здійснена пізно увечері 26 травня, видно на супутникових фото, які зробив супутник Planet Labs.
- На знімку за 27 травня видно, що на території РЛС з’явились темні плями, а на знімках за 26 травня їх ще не було. Ймовірно, що це – сліди пожежі внаслідок влучання безпілотників.
- Джерела 24 Каналу розповіли, що удар по "Воронеж-М" – це новий рекорд українського БпЛА. Вперше наші безпілотники атакували ціль на відстані у понад 1800 кілометрів.