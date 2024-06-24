Росіяни критикують Міноборони за провал захисту Севастополя, – ISW

Росіяни критикують Міноборони Росії та окупаційну владу Криму за нездатність запобігти удару по Севастополю 23 червня та захистити цивільне населення. Також вони обурені відсутністю сирен повітряної тривоги.

Також російські війська розміщують військову техніку в цивільних районах Криму. Цим російська влада порушує норми міжнародного гуманітарного права.

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У чому звинувачують Міноборони Росії та владу Криму

Російські військові блогери активно критикують Міноборони Росії та окупаційну владу Криму за нездатність запобігти удару по Севастополю 23 червня та захистити цивільне населення.

Вони обурені тим, що влада не використала сирени повітряної тривоги для попередження цивільних про небезпеку. Росіяни також зазначають, що російські військові не змогли виявити та знищити всі ракети до їхнього підходу до Севастополя і не забезпечили побудову укриттів біля пляжу.

За інформацією ISW, кадри та зображення свідчать про те, що російські війська розміщують військову техніку в цивільних районах Криму з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Крім того, російська влада безвідповідально заохочувала російський туризм до окупованого Криму, у той час, як військові продовжують використовувати півострів як тиловий район.

Російські військові, ймовірно, цілеспрямовано розміщують законні військові цілі поблизу цивільних районів у Криму, намагаючись стримати українські удари,

– зазначають у звіті.

У Інституті вивчення війни нагадали, що раніше було зафіксовано використання російськими військами Запорізької атомної електростанції та шкіл на окупованій материковій частині України для прикриття своєї військової техніки.

Аналітики ISW дійшли висновку, що Росія, ймовірно, порушує власні норми застосування міжнародного гуманітарного права, згідно з якими "військове командування має уникати розміщення військових об’єктів у густонаселених районах або поблизу них".

Зауважимо, що внаслідок невдалої роботи ППО в Севастополі загинули 4 людини. Загалом за медичною допомогою звернулися 144 людини, серед них – 27 дітей.