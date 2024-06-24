Россияне критикуют Минобороны за провал защиты Севастополя, – ISW

Россияне критикуют Минобороны России и оккупационные власти Крыма за неспособность предотвратить удар по Севастополю 23 июня и защитить гражданское население. Также они возмущены отсутствием сирен воздушной тревоги.

Также российские войска размещают военную технику в гражданских районах Крыма. Этим российские власти нарушают нормы международного гуманитарного права.

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В чем обвиняют Минобороны России и власти Крыма

Российские военные блогеры активно критикуют Минобороны России и оккупационные власти Крыма за неспособность предотвратить удар по Севастополю 23 июня и защитить гражданское население.

Они возмущены тем, что власти не использовали сирены воздушной тревоги для предупреждения гражданских об опасности. Россияне также отмечают, что российские военные не смогли обнаружить и уничтожить все ракеты до их подхода к Севастополю и не обеспечили построение укрытий возле пляжа.

По информации ISW, кадры и изображения свидетельствуют о том, что российские войска размещают военную технику в гражданских районах Крыма с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Кроме того, российские власти безответственно поощряли российский туризм в оккупированный Крым, в то время, как военные продолжают использовать полуостров как тыловой район.

Российские военные, вероятно, целенаправленно размещают законные военные цели вблизи гражданских районов в Крыму, пытаясь сдержать украинские удары,

– отмечают в отчете.

В Институте изучения войны напомнили, что ранее было зафиксировано использование российскими войсками Запорожской атомной электростанции и школ на оккупированной материковой части Украины для прикрытия своей военной техники.

Аналитики ISW пришли к выводу, что Россия, вероятно, нарушает собственные нормы применения международного гуманитарного права, согласно которым "военное командование должно избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них".

Заметим, что в результате неудачной работы ПВО в Севастополе погибли 4 человека. Всего за медицинской помощью обратились 144 человека, среди них – 27 детей.