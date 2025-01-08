Мільйони доларів, – у ЦПД назвали проблему, яка може спіткати Путіна після атаки на Усть-Лугу

Потужний удар прогримів 4 січня в порту Усть-Луга, через який Росія продає нафту та іншу продукцію за допомогою "тіньового флоту". Тепер процес може ускладнитися й росіяни не зможуть дещо вивозити й привозити, що спричинить збитки на мільйони доларів.

Також можуть статися великі перебої щодо логістичних маршрутів, і путінському режиму доведеться перебудовувати інфраструктуру "тіньового флоту". Крім того, як розповів 24 Каналу керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко, уже зараз спостерігається зменшення використання техніки на фронті через удари по НПЗ, які стали виробляти менше палива.

Дивіться також Дрони атакували Усть-Лугу: показуємо, де розташований найбільший у Росії торговий порт

Що продемонструвала атака

Атака на найбільший російський торговий порт Усть-Луга показала 2 речі:

російська ППО не здатна прикривати стратегічні об'єкти на території Росії, зокрема, в тилах;

Україна здатна своїми методами розв'язати питання "тіньового флоту", який здійснює диверсії проти країн НАТО.

Усть-Луга – в умовах санкцій саме той порт, який забезпечує виживання російської економіки. Методичне вибивання таких об'єктів створить серйозні проблеми для росіян, і здатне напряму повпливати на ведення інтенсивної війни ворогом.

Вже зараз фіксується зменшення використання механізованої частини броньованої техніки на фронті, зокрема, на Сході. Потрібне паливо, а його виробництво зменшилося через удари по НПЗ. Тому нині ворог в основному діє піхотою, застосовуючи мотоцикли та байки. Техніка часто використовується для прикриття або просто стоїть в певних місцях, куди також прилітає.

Це удар в саме серце, скажімо, російського впливу в Балтійському морі,

– наголосив Коваленко.

Важливо Дрони СБУ пролетіли 900 кілометрів: деталі феєричної атаки на російський порт Усть-Луга

Яких збитків може зазнати путінський режим

Як зазначив керівник ЦПД, збитки залежать від системності подібних дій.

Певні речі вимірюються мільйонами, оскільки ворогу, можливо, доведеться перебудовувати інфраструктуру "тіньового флоту", який він створив,

– підкреслив він.

"Тіньовий флот" возить не тільки нафтопродукти в обхід санкцій та іншу продукцію, але й здійснює диверсії. Шляхом використання певних танкерів і кораблів забезпечується постачання компонентів, зокрема, для довиробництва зброї. Майже все йде в Усть-Лугу.

Дивіться також "Димить" на Ростовщині: там зберігається сировина для виробництва ракетного палива

"Можуть бути як фінансові втрати – мільйони доларів. Після санкцій, введених на певні кораблі, і після санкцій з повітря, Росія просто не зможе дещо продавати й вивозити, і дещо – привозити. Відповідно це як мільйони доларів, так і загалом великі перебої стосовно саме логістичних маршрутів, які вибудовував режим Путіна", – підсумував Андрій Коваленко.