Миллионы долларов, – в ЦПД назвали проблему, которая может постигнуть Путина после атаки на Усть-Лугу

Мощный удар прогремел 4 января в порту Усть-Луга, через который Россия продает нефть и другую продукцию с помощью "теневого флота". Теперь процесс может усложниться и россияне не смогут кое-что вывозить и привозить, что повлечет убытки на миллионы долларов.

Также могут произойти большие перебои по логистическим маршрутам, и путинскому режиму придется перестраивать инфраструктуру "теневого флота". Кроме того, как рассказал 24 Каналу руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко, уже сейчас наблюдается уменьшение использования техники на фронте из-за ударов по НПЗ, которые стали производить меньше топлива.

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Что продемонстрировала атака

Атака на крупнейший российский торговый порт Усть-Луга показала 2 вещи:

российская ПВО не способна прикрывать стратегические объекты на территории России, в частности, в тылах;

Украина способна своими методами решить вопрос "теневого флота", который осуществляет диверсии против стран НАТО.

Усть-Луга – в условиях санкций именно тот порт, который обеспечивает выживание российской экономики. Методичное выбивание таких объектов создаст серьезные проблемы для россиян, и способно напрямую повлиять на ведение интенсивной войны врагом.

Уже сейчас фиксируется уменьшение использования механизированной части бронированной техники на фронте, в частности, на Востоке. Нужно топливо, а его производство уменьшилось из-за ударов по НПЗ. Поэтому сейчас враг в основном действует пехотой, применяя мотоциклы и байки. Техника часто используется для прикрытия или просто стоит в определенных местах, куда также прилетает.

Это удар в самое сердце, скажем, российского влияния в Балтийском море,

– подчеркнул Коваленко.

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Какие убытки может понести путинский режим

Как отметил руководитель ЦПИ, убытки зависят от системности подобных действий.

Определенные вещи измеряются миллионами, поскольку врагу может прийтись перестраивать инфраструктуру "теневого флота", который он создал,

– подчеркнул он.

"Теневой флот" возит не только нефтепродукты в обход санкций и другую продукцию, но и осуществляет диверсии. Путем использования определенных танкеров и кораблей обеспечивается поставка компонентов, в частности, для допроизводства оружия. Почти все идет в Усть-Лугу.

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"Могут быть как финансовые потери – миллионы долларов. После санкций, введенных на определенные корабли, и после санкций с воздуха, Россия просто не сможет кое-что продавать и вывозить, и кое-что – привозить. Соответственно это как миллионы долларов, так и вообще большие перебои в отношении именно логистических маршрутов, которые выстраивал режим Путина", – подытожил Андрей Коваленко.